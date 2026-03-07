Безумный матч Ла Лиги: фейл кипера, дубль, камбек с 0:2 после 89-й, красные

7 марта Осасуна и Мальорка расписали голевую ничью в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок прошел на арене Эстадио Эль Садар в городе Памплона. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе гостей оформил Ведат Мурики, а у хозяев отличились Кике Барха и Анте Будимир.

Первый мяч Мурики забил после ужасной ошибки голкипер Осасуны Серхио Эрреры на выходе.

Красные уступали 0:2 и оформили камбек после 89-й минуты – спасительный гол Будимир положил на 90+4-й.

Каждая команда завершила встречу с десятью игроками. На 73-й красную карточку получил Жан Виржили (Мальорка), а на 82-й рефери удалил Рауля Гарсию (Осасуна).

В таблице чемпионата Испании Осасуна с 34 очками идет на 10-м месте. У Мальорки 25 баллов и 18-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 7 марта

Осасуна – Мальорка – 2:2

Голы: Барха, 89, Будимир, 90+4 – Мурики, 35, 61

Удаления: Р. Гарсия, 82 (Осасуна) – Виржили, 73 (Мальорка)

