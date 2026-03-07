Безумный матч Ла Лиги: фейл кипера, дубль, камбек с 0:2 после 89-й, красные
Осасуна и Мальорка выдали суперпоединок в 27-м туре чемпионата Испании – 2:2
7 марта Осасуна и Мальорка расписали голевую ничью в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26.
Поединок прошел на арене Эстадио Эль Садар в городе Памплона. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Дубль в составе гостей оформил Ведат Мурики, а у хозяев отличились Кике Барха и Анте Будимир.
Первый мяч Мурики забил после ужасной ошибки голкипер Осасуны Серхио Эрреры на выходе.
Красные уступали 0:2 и оформили камбек после 89-й минуты – спасительный гол Будимир положил на 90+4-й.
Каждая команда завершила встречу с десятью игроками. На 73-й красную карточку получил Жан Виржили (Мальорка), а на 82-й рефери удалил Рауля Гарсию (Осасуна).
В таблице чемпионата Испании Осасуна с 34 очками идет на 10-м месте. У Мальорки 25 баллов и 18-я позиция.
Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 7 марта
Осасуна – Мальорка – 2:2
Голы: Барха, 89, Будимир, 90+4 – Мурики, 35, 61
Удаления: Р. Гарсия, 82 (Осасуна) – Виржили, 73 (Мальорка)
