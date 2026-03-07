Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумный матч Ла Лиги: фейл кипера, дубль, камбек с 0:2 после 89-й, красные
Чемпионат Испании
Осасуна
07.03.2026 15:00 – FT 2 : 2
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 марта 2026, 17:28 | Обновлено 07 марта 2026, 17:36
264
0

Безумный матч Ла Лиги: фейл кипера, дубль, камбек с 0:2 после 89-й, красные

Осасуна и Мальорка выдали суперпоединок в 27-м туре чемпионата Испании – 2:2

07 марта 2026, 17:28 | Обновлено 07 марта 2026, 17:36
264
0
Безумный матч Ла Лиги: фейл кипера, дубль, камбек с 0:2 после 89-й, красные
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта Осасуна и Мальорка расписали голевую ничью в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26.

Поединок прошел на арене Эстадио Эль Садар в городе Памплона. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе гостей оформил Ведат Мурики, а у хозяев отличились Кике Барха и Анте Будимир.

Первый мяч Мурики забил после ужасной ошибки голкипер Осасуны Серхио Эрреры на выходе.

Красные уступали 0:2 и оформили камбек после 89-й минуты – спасительный гол Будимир положил на 90+4-й.

Каждая команда завершила встречу с десятью игроками. На 73-й красную карточку получил Жан Виржили (Мальорка), а на 82-й рефери удалил Рауля Гарсию (Осасуна).

В таблице чемпионата Испании Осасуна с 34 очками идет на 10-м месте. У Мальорки 25 баллов и 18-я позиция.

Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 7 марта

Осасуна – Мальорка – 2:2

Голы: Барха, 89, Будимир, 90+4 – Мурики, 35, 61

Удаления: Р. Гарсия, 82 (Осасуна) – Виржили, 73 (Мальорка)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Гасперини сделал заявление о возможном возвращении Довбика после травмы
Что творится в Киеве? Оболонь заработала два удаления в матче с Кривбассом
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Анте Будимир Ведат Мурики Рауль Гарсия де Аро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Футбол | 07 марта 2026, 16:09 0
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона

Поединок 27-го тура испанской Ла Лиги состоится 7 марта в 17:15 по киевскому времени

Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 07 марта 2026, 12:30 28
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!

Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с грандиозным призами

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07.03.2026, 07:02
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Футбол | 07.03.2026, 10:12
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Бокс | 07.03.2026, 05:42
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 10
Футбол
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
07.03.2026, 09:55 11
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
07.03.2026, 05:12
Бокс
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем