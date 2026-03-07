ВИДЕО. Как Супряга отличился голом и ассистом в матче УПЛ
Результативными действиями форвард отличился в противостоянии с «Колосом»
Украинский нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга отличился голом и ассистом в поединке Украинской Премьер-лиги.
Бомбардир команды из Каменца-Подольского оформил гол+пас в матче 19-го тура чемпионата Украины с «Кривбассом».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 34-й минуте Владислав ассистировал на Себерио, а спустя 13 минут отличился сам, удачно сыграв на добивании. На перерыв команды ушли при счете 2:0.
