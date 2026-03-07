Украинский нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга отличился голом и ассистом в поединке Украинской Премьер-лиги.

Бомбардир команды из Каменца-Подольского оформил гол+пас в матче 19-го тура чемпионата Украины с «Кривбассом».

На 34-й минуте Владислав ассистировал на Себерио, а спустя 13 минут отличился сам, удачно сыграв на добивании. На перерыв команды ушли при счете 2:0.

ВИДЕО. Как Супряга отличился голом и ассистом в матче УПЛ