  4. ВИДЕО. Как Супряга отличился голом и ассистом в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 14:07 | Обновлено 07 марта 2026, 14:09
ВИДЕО. Как Супряга отличился голом и ассистом в матче УПЛ

Результативными действиями форвард отличился в противостоянии с «Колосом»

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Украинский нападающий «Эпицентра» Владислав Супряга отличился голом и ассистом в поединке Украинской Премьер-лиги.

Бомбардир команды из Каменца-Подольского оформил гол+пас в матче 19-го тура чемпионата Украины с «Кривбассом».

На 34-й минуте Владислав ассистировал на Себерио, а спустя 13 минут отличился сам, удачно сыграв на добивании. На перерыв команды ушли при счете 2:0.

