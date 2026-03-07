Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 марта 2026, 16:09 | Обновлено 07 марта 2026, 16:12
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона

Поединок 27-го тура испанской Ла Лиги состоится 7 марта в 17:15 по киевскому времени

В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Леванте» и «Жирона».

Команды сыграют на стадионе «Estadi Ciutat de València», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.

Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных каталонского клуба.

«Жирона» набрала 30 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Леванте» занимает 19-е место, имея в своем активе 21 пункт.

Стартовые составы матча чемпионата Испании Леванте Жирона

