Сыграют ли Ванат и Цыганков? Стартовые составы матча Леванте – Жирона
Поединок 27-го тура испанской Ла Лиги состоится 7 марта в 17:15 по киевскому времени
В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Леванте» и «Жирона».
Команды сыграют на стадионе «Estadi Ciutat de València», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут.
Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных каталонского клуба.
«Жирона» набрала 30 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Леванте» занимает 19-е место, имея в своем активе 21 пункт.
Стартовые составы матча чемпионата Испании Леванте – Жирона
