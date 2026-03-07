Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реброву предлагают огромные деньги. Он может покинуть сборную Украины
Чемпионат мира
07 марта 2026, 12:33 |
1173
3

Главный тренер «сине-желтых» получил вариант для продолжения карьеры в ОАЭ, где работал ранее

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением относительно своего будущего во главе национальной команды, а также рассказал о полученных предложениях:

«Мой контракт со сборной Украины истекает перед чемпионатом мира. Если мы пройдем квалификацию, я, очевидно, останусь на скамейке запасных, если нет, то увидим.

Эмираты уже звонят мне, соблазняют астрономическими суммами денег, но, честно говоря, я бы пока не хотел возвращаться, хочу более важной задачи», – признался Ребров.

Украинский специалист с 2021 по 2023 год возглавлял в ОАЭ местный «Аль-Айн», с которым завоевал золотые награды чемпионата и выиграл Кубок ОАЭ.

На данном этапе Ребров продолжает подготовку к полуфиналу плей-офф квалификации ЧМ-2026, где «сине-желтые» сыграют против Швеции. Игра состоится 26 марта.

Николай Тытюк Источник: Nemzeti Sport
Комментарии 3
Alexs
Тяжко працювати коли думаєш про гроші 
Ответить
+1
AK.228
Астрономический Ребров 
Ответить
0
Counselor
Вiн чекае запрошення вiд Тотенхема.. якi там ОАЕ.. 
Ответить
-1
