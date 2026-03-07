Реброву предлагают огромные деньги. Он может покинуть сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением относительно своего будущего во главе национальной команды, а также рассказал о полученных предложениях:

«Мой контракт со сборной Украины истекает перед чемпионатом мира. Если мы пройдем квалификацию, я, очевидно, останусь на скамейке запасных, если нет, то увидим.

Эмираты уже звонят мне, соблазняют астрономическими суммами денег, но, честно говоря, я бы пока не хотел возвращаться, хочу более важной задачи», – признался Ребров.

Украинский специалист с 2021 по 2023 год возглавлял в ОАЭ местный «Аль-Айн», с которым завоевал золотые награды чемпионата и выиграл Кубок ОАЭ.

На данном этапе Ребров продолжает подготовку к полуфиналу плей-офф квалификации ЧМ-2026, где «сине-желтые» сыграют против Швеции. Игра состоится 26 марта.