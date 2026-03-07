Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Де Брюйне и Лукаку впервые в карьере вместе сыграли за команду топ-5 лиг
Италия
07 марта 2026
141
0

Де Брюйне и Лукаку впервые в карьере вместе сыграли за команду топ-5 лиг

Произошло это в матче итальянской Серии А, в котором Наполи принимал Торино

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бельгийские игроки Наполи Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку впервые в своей карьере сыграли вместе в одном матче топ-5 лиг.

Произошло это в поединке 28-го тура итальянской Серии А, в котором Наполи дома победил Торино со счетом 2:1.

Кевин Де Брюйне появился на поле в этой игре на 79-й минуте, Ромелу Лукаку – на 84-й.

Ранее звездные игроки неаполитанцев играли вместе в 79 матчах за сборную Бельгии.

Интересным фактом является то, что в течение своей карьеры они сыграли 16 поединков друг против друга.

По теме:
Наполи – Торино – 2:1. Дирижер Де Брюйне. Видео голов и обзор
Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место
Наполи – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
статистика чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи - Торино Наполи Торино Кевин Де Брюйне Ромелу Лукаку
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
