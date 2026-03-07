Де Брюйне и Лукаку впервые в карьере вместе сыграли за команду топ-5 лиг
Произошло это в матче итальянской Серии А, в котором Наполи принимал Торино
Бельгийские игроки Наполи Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку впервые в своей карьере сыграли вместе в одном матче топ-5 лиг.
Произошло это в поединке 28-го тура итальянской Серии А, в котором Наполи дома победил Торино со счетом 2:1.
Кевин Де Брюйне появился на поле в этой игре на 79-й минуте, Ромелу Лукаку – на 84-й.
Ранее звездные игроки неаполитанцев играли вместе в 79 матчах за сборную Бельгии.
Интересным фактом является то, что в течение своей карьеры они сыграли 16 поединков друг против друга.
1 - Against Torino, Romelu Lukaku and Kevin De Bruyne played minutes together for the same team in a match in the Big-5 European leagues for the first time in their careers. Couple.#NapoliTorino #SerieA— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 6, 2026
