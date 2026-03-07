Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Испания. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат мира
07 марта 2026, 09:47 | Обновлено 07 марта 2026, 09:52
Украина – Испания. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE

7 марта в 19:00 в Анталии пройдет матч квалификации женского чемпионата мира

Коллаж Sport.ua

Женская сборная Украины проводит матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

7 марта в 19:00 женская сборная Украины играет против команды Испании. Игра проходит в турецкой Анталье на стадионе Мардан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре в Анталье Украина уступила Англии (1:6). Испания на домашней арене переиграла Исландию (3:0).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 3 очка), Исландия, Украина (по 0).

Пары 2-го тура (7 марта): Украина – Испания, Англия – Исландия

Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура

Украина – Испания. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Украина – Испания. Текстовая трансляция матча
Ия АНДРУЩАК: «Быстрый гол после перерыва надломил сборную Украины»
ФОТО. Как женская сборная Украины дала бой соперницам из Англии
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Ия Андрущак смотреть онлайн Лига наций по футболу среди женщин Украина - Испания женская сборная Испании по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
