7 марта в 19:00 в Анталии пройдет матч квалификации женского чемпионата мира
Женская сборная Украины проводит матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
7 марта в 19:00 женская сборная Украины играет против команды Испании. Игра проходит в турецкой Анталье на стадионе Мардан.
В первом туре в Анталье Украина уступила Англии (1:6). Испания на домашней арене переиграла Исландию (3:0).
Турнирное положение: Англия, Испания (по 3 очка), Исландия, Украина (по 0).
Пары 2-го тура (7 марта): Украина – Испания, Англия – Исландия
Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура
Украина – Испания. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE
