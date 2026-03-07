Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация женского ЧМ. После 1-го тура Украина занимает 4 место в группе
Чемпионат мира
07 марта 2026, 14:09 | Обновлено 07 марта 2026, 14:17
62
0

Квалификация женского ЧМ. После 1-го тура Украина занимает 4 место в группе

Украинские футболистки после поражения от Англии сыграют с Испанией

07 марта 2026, 14:09 | Обновлено 07 марта 2026, 14:17
62
0
Квалификация женского ЧМ. После 1-го тура Украина занимает 4 место в группе
УАФ

Женская сборная Украины занимает 4-е место в квалификации чемпионата мира 2027 после поражения от команды Англии.

Первый тайм в турецкой Анталии завершился вничью (0:0), а вот вторая половина игры украинкам не удалась (1:6).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол за сине-желтых забила Яна Калинина на 58-й минуте. У Англии дубли оформили Алессия Руссо, Джорджия Стенуэй и Джессика Парк.

Турнирное положение: Англия, Испания (по 3 очка), Исландия, Украина (по 0).

Далее 7 марта в 19:00 украинки сыграют против Испании, тоже в Анталии.

Квалификация ЧМ-2027 среди женщин. Группа А3. 1-й тур

3 марта 2026. Анталия (Турция). Стадион Мардан

Украина – Англия – 1:6

Голы: Калинина, 58 – Руссо, 47, 51, Стенуэй, 64 (пен), 70, Парк, 78, 89

Испания – Исландия – 3:0

Голы: Клаудия Пина, 39, 54, Эдна Имаде, 76

Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура

Видео матча

Результаты 1-го тура

Турнирные таблица (лига A)

Турнирные таблица (лига B)

Турнирные таблица (лига C)

По теме:
Следуют за трофеем. Два клуба с украинцами вышли в полуфинал Кубка Чехии
Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора к ЧМ с Испанией
Кащук просидел в запасе. Карабах без украинца прошел в полуфинал Кубка
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Украина - Англия женская сборная Англии по футболу Ия Андрущак видео голов и обзор Лига наций по футболу среди женщин Алессия Руссо Яна Калинина статистические расклады женская сборная Испании по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Испания
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 10
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07 марта 2026, 07:02 25
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

Илья отыграл весь матч против «Монако»

Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Футбол | 07.03.2026, 05:32
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Теннис | 07.03.2026, 11:45
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Калинина снова вышла в финал турнира WTA 125 и ждет Олейникову
Энрике отреагировал на поражение ПСЖ в матче, где играл Забарный
Футбол | 07.03.2026, 14:22
Энрике отреагировал на поражение ПСЖ в матче, где играл Забарный
Энрике отреагировал на поражение ПСЖ в матче, где играл Забарный
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 136
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 16
Другие виды
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
05.03.2026, 09:15 9
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем