Квалификация женского ЧМ. После 1-го тура Украина занимает 4 место в группе
Украинские футболистки после поражения от Англии сыграют с Испанией
Женская сборная Украины занимает 4-е место в квалификации чемпионата мира 2027 после поражения от команды Англии.
Первый тайм в турецкой Анталии завершился вничью (0:0), а вот вторая половина игры украинкам не удалась (1:6).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гол за сине-желтых забила Яна Калинина на 58-й минуте. У Англии дубли оформили Алессия Руссо, Джорджия Стенуэй и Джессика Парк.
Турнирное положение: Англия, Испания (по 3 очка), Исландия, Украина (по 0).
Далее 7 марта в 19:00 украинки сыграют против Испании, тоже в Анталии.
Квалификация ЧМ-2027 среди женщин. Группа А3. 1-й тур
3 марта 2026. Анталия (Турция). Стадион Мардан
Украина – Англия – 1:6
Голы: Калинина, 58 – Руссо, 47, 51, Стенуэй, 64 (пен), 70, Парк, 78, 89
Испания – Исландия – 3:0
Голы: Клаудия Пина, 39, 54, Эдна Имаде, 76
Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура
Видео матча
Результаты 1-го тура
Турнирные таблица (лига A)
Турнирные таблица (лига B)
Турнирные таблица (лига C)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил мог оказаться в «Порту»
Илья отыграл весь матч против «Монако»