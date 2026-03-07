Квалификация женского ЧМ. После 1-го тура Украина занимает 4 место в группе

Женская сборная Украины занимает 4-е место в квалификации чемпионата мира 2027 после поражения от команды Англии.

Первый тайм в турецкой Анталии завершился вничью (0:0), а вот вторая половина игры украинкам не удалась (1:6).

Гол за сине-желтых забила Яна Калинина на 58-й минуте. У Англии дубли оформили Алессия Руссо, Джорджия Стенуэй и Джессика Парк.

Турнирное положение: Англия, Испания (по 3 очка), Исландия, Украина (по 0).

Далее 7 марта в 19:00 украинки сыграют против Испании, тоже в Анталии.

Квалификация ЧМ-2027 среди женщин. Группа А3. 1-й тур

3 марта 2026. Анталия (Турция). Стадион Мардан

Украина – Англия – 1:6

Голы: Калинина, 58 – Руссо, 47, 51, Стенуэй, 64 (пен), 70, Парк, 78, 89

Испания – Исландия – 3:0

Голы: Клаудия Пина, 39, 54, Эдна Имаде, 76

Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура

