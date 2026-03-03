Украина – Англия – 1:6. Калинина и три дубля соперниц. Видео голов и обзор

Женская сборная Украины проводит матч квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

3 марта в 19:00 женская сборная Украины играет против команды Англии в турецкой Анталье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По итогам первого тайма табло фиксировали нули. В начале второго тайма соперницы обменялись результативными атаками. Алессия Руссо оформила дубль для Англии, забив на 47-й и 51-й минутах (2:0). Хотя Украина пропустила два гола, затем Яна Калинина отыграла один мяч (1:2).

Затем Джорджия Стэнуэй оформил дубль для Англии, забив на 64-й (пенальти) и 70-й минутах (4:1). Точку в матче для английской команды поставила Джессика Парк с дублем на 78-й и 89-й минуте (6:1).

В группе A3 выступают Испания, Англия, Исландия, Украина. Далее 7 марта украинки сыграют против Испании, тоже в Анталии.

Квалификация ЧМ-2027 по футболу среди женщин

1-й тур. 3 марта 2026 года, Анталья (Турция)

Украина – Англия – 1:6

Голы: Яна Калинина, 58 – Алессия Руссо, 47, 51, Джорджия Стэнуэй, 64 (пен), 70, Джессика Парк, 78, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча