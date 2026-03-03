Украина – Англия – 1:6. Калинина и три дубля соперниц. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации женского чемпионата мира 2027
Женская сборная Украины проводит матч квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
3 марта в 19:00 женская сборная Украины играет против команды Англии в турецкой Анталье.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По итогам первого тайма табло фиксировали нули. В начале второго тайма соперницы обменялись результативными атаками. Алессия Руссо оформила дубль для Англии, забив на 47-й и 51-й минутах (2:0). Хотя Украина пропустила два гола, затем Яна Калинина отыграла один мяч (1:2).
Затем Джорджия Стэнуэй оформил дубль для Англии, забив на 64-й (пенальти) и 70-й минутах (4:1). Точку в матче для английской команды поставила Джессика Парк с дублем на 78-й и 89-й минуте (6:1).
В группе A3 выступают Испания, Англия, Исландия, Украина. Далее 7 марта украинки сыграют против Испании, тоже в Анталии.
Квалификация ЧМ-2027 по футболу среди женщин
1-й тур. 3 марта 2026 года, Анталья (Турция)
Украина – Англия – 1:6
Голы: Яна Калинина, 58 – Алессия Руссо, 47, 51, Джорджия Стэнуэй, 64 (пен), 70, Джессика Парк, 78, 89
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Герреро не слишком результативен в Динамо
Гайдучик назвал конкурентов