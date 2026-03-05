Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Как женская сборная Украины дала бой соперницам из Англии
Чемпионат мира
05 марта 2026, 20:16 | Обновлено 05 марта 2026, 20:37
УАФ

Женская сборная Украины начала групповой этап квалификации чемпионата мира 2027 с поражения от сильной команды Англии.

Первый тайм в турецкой Анталии завершился вничью (0:0), а вот вторая половина игры украинкам не удалась (1:6).

Гол за сине-желтых забила Яна Калинина на 58-й минуте.

В Англии дубли оформили Алессия Руссо, Джорджия Стенуэй и Джессика Парк.

В группе A3 выступают Испания, Англия, Исландия, Украина. Далее 7 марта украинки сыграют против Испании, тоже в Анталии.

Квалификация ЧМ-2027 среди женщин. Группа А3. 1-й тур

3 марта 2026. Анталия (Турция). Стадион Мардан

Украина – Англия – 1:6 (0:0)

Голы: Калинина, 58 – Руссо, 47, 51, Стенуэй, 64 (пен), 70, Парк, 78, 89

Украина: Самсон, Басанская (к), Корсун, Петрик, Котик, Шайнюк, Овдийчук, Калинина (Ивкова, 64), Андрухив (Гирин, 64), Кравчук (Глущенко, 64), Козлова (Заборовец, 9; Ольхова, 86). Главный тренер: Ия Андрущак.

Англия: Хэмптон, Хиндз (Паттинсон, 46), Вуббен-Мой, Уильямсон (к) (Морган, 46), Ле Тиссье, Стенвей, Уолш (Кендалл, 79), Блинкильде Браун, Хэмп (Джеймс, 73), Руссо (Биви-Джонс, 73), Парк. Главный тренер: Сарина Вигман.

Предупреждения: Петрик, 88.

Арбитр: Катерина Кампуш (Португалия).

Турнирная таблица группы А3 после 1-го тура

Видео матча

Фотогалерея

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Шахтер U-19 разгромил Александрию U-19, отгрузив пять мячей
Ия АНДРУЩАК: «Мощная сборная Англии не могла взломать нашу оборону»
Женская сборная Испании не смогла вылететь на игру с Украиной. В чем дело?
женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин Украина - Англия женская сборная Англии по футболу Ия Андрущак видео голов и обзор Лига наций по футболу среди женщин Алессия Руссо Яна Калинина фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
