Бывший капитан Динамо заговорил о Ракицком

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался об экс-игроке «Шахтера» Ярославе Ракицком и вспомнил о Евгении Хачериди.

– Николай, начнем со свежей новости. Видели ваше фото с Ярославом Ракицким на матче медиафутбола. Что можете сказать: Ярик будет играть в медиалиге или это просто случайная встреча?

– Если быть откровенным, то это случайность. Знаю, что его пригласил на игру Женя Селезнев. Ярик приехал, и мы случайно встретились. Что будет дальше – никто не знает. Возможно, и он появится в медиафутболе, но лучше спросить у него. Такая фигура точно украсила бы медиафутбол.

– Место в команде Профан для него найдется?

– На данный момент Ярик без команды. Возможно, у него есть планы продолжать выступления на профессиональном уровне, я не знаю. Мы на эту тему не говорили, не было так много времени. Что касается медиафутбола – конечно, место найдется! И не только в клубе Профан. Думаю, каждая команда хотела бы иметь такого игрока в своем составе.

– А что там Евгений Хачериди? Расскажите, как он адаптировался в вашей команде?

– Женя – супер! Постепенно он адаптируется к этому формату, к общей атмосфере в медиафутболе, потому что это совсем другая тусовка. Он понемногу, возможно, не так легко, но привыкает. Заметно, что Женя уже проникается этими идеями.

На самом деле прошло очень мало времени. Вспоминаю себя: я первые полгода тоже не до конца понимал, куда попал. На все нужно время, и я думаю, что он с этим справится. Просто сейчас, к сожалению, он получил тяжелую травму. Не знаю, сколько понадобится времени на восстановление, поэтому пока мы без него.

– Он не хотел после Черноморца продолжить карьеру на профессиональном уровне?

– В такой ситуации каждый профессиональный игрок в глубине души, наверное, хотел бы. Но игрок, который поиграл на высшем уровне, имеет свои видения и желания, к чему он хотел бы быть причастным. К сожалению, на сегодняшний день не так много вариантов. А там, куда бы он ни хотел, возможно, не совсем в нем заинтересованы. Это такая вещь, немного жестокая, но это футбольная жизнь и к ней нужно быть готовым.