В Украине намекнули, где может продолжить карьеру Ракицкий

Бывший защитник «Шахтера» и «Черноморца» Ярослав Ракицкий посетил матч украинской медиалиги.

Рядом с ним на поле появился экс-игрок «Динамо» Николай Морозюк, который сейчас выступает за киевскую медиакоманду ProFan.

Есть вероятность, что Ракицкий вскоре сам присоединится к медиалиге. Об этом намекнула официальная пресс-служба медиалиги UA Steel.

Напомним, что 36-летний Ракицкий недавно покинул «Черноморец», который выступает в Первой лиге Украины. Также появлялись слухи о возможном завершении им карьеры профессионального футболиста.