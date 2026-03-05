В Украине намекнули, где может продолжить карьеру Ракицкий
Бывший футболист «Шахтера» и «Черноморца» может попробовать силы в медиафутболе
Бывший защитник «Шахтера» и «Черноморца» Ярослав Ракицкий посетил матч украинской медиалиги.
Рядом с ним на поле появился экс-игрок «Динамо» Николай Морозюк, который сейчас выступает за киевскую медиакоманду ProFan.
Есть вероятность, что Ракицкий вскоре сам присоединится к медиалиге. Об этом намекнула официальная пресс-служба медиалиги UA Steel.
Напомним, что 36-летний Ракицкий недавно покинул «Черноморец», который выступает в Первой лиге Украины. Также появлялись слухи о возможном завершении им карьеры профессионального футболиста.
