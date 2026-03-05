Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Украине намекнули, где может продолжить карьеру Ракицкий
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 07:00 |
432
0

В Украине намекнули, где может продолжить карьеру Ракицкий

Бывший футболист «Шахтера» и «Черноморца» может попробовать силы в медиафутболе

05 марта 2026, 07:00 |
432
0
В Украине намекнули, где может продолжить карьеру Ракицкий
ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Бывший защитник «Шахтера» и «Черноморца» Ярослав Ракицкий посетил матч украинской медиалиги.

Рядом с ним на поле появился экс-игрок «Динамо» Николай Морозюк, который сейчас выступает за киевскую медиакоманду ProFan.

Есть вероятность, что Ракицкий вскоре сам присоединится к медиалиге. Об этом намекнула официальная пресс-служба медиалиги UA Steel.

Напомним, что 36-летний Ракицкий недавно покинул «Черноморец», который выступает в Первой лиге Украины. Также появлялись слухи о возможном завершении им карьеры профессионального футболиста.

По теме:
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
В Украине удалили футболиста за русский язык
Эмоции Селезнева, забитые буллиты: как прошел матч Армат – Рух Медиа Тим
Ярослав Ракицкий медиафутбол UA Steel Николай Морозюк
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Футбол | 04 марта 2026, 07:44 1
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»

Бывший тренер национальной команды считает неуместной натурализацию игроков «Шахтера»

Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 05 марта 2026, 03:01 8
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Продолжится ли сказка «железнодорожников»?

Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Футбол | 05.03.2026, 06:25
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1. Куда выбежал голкипер? Видео гола и обзор матча
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Футбол | 04.03.2026, 07:02
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 108
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 8
Футбол
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
Эксперт: «Преступная УАФ запретила там играть матчи УПЛ. Барыги футбольные»
03.03.2026, 03:33 45
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем