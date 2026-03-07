Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это полное разочарование. У этой команды сильный состав»

Украинский защитник Илья Забарный прокомментировал поражение «Пари Сен-Жермен» от «Монако» (1:3) в матче 25-го тура Лиги 1.

«Это футбол. Для наших болельщиков это, конечно, полное разочарование. Мы долго не проигрывали дома в Лиге 1. Теперь нужно поднять голову и готовиться к следующему матчу против Челси.

Мы хорошо знаем эту команду, уже не раз играли против них. У «Монако» сильный состав, но нам нужно действовать эффективнее и лучше реализовывать свои моменты», – сказал Илья Забарный.