Франция07 марта 2026, 08:45 |
1133
1
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это полное разочарование. У этой команды сильный состав»
Защитник прокомментировал поражение от «Монако»
07 марта 2026, 08:45 |
1133
Украинский защитник Илья Забарный прокомментировал поражение «Пари Сен-Жермен» от «Монако» (1:3) в матче 25-го тура Лиги 1.
«Это футбол. Для наших болельщиков это, конечно, полное разочарование. Мы долго не проигрывали дома в Лиге 1. Теперь нужно поднять голову и готовиться к следующему матчу против Челси.
Мы хорошо знаем эту команду, уже не раз играли против них. У «Монако» сильный состав, но нам нужно действовать эффективнее и лучше реализовывать свои моменты», – сказал Илья Забарный.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2026, 09:12 4
Олег прогнозирует результативную ничью
Футбол | 07 марта 2026, 07:32 1
Испанец – о Куртуа
Футбол | 06.03.2026, 17:03
Футбол | 07.03.2026, 07:02
Футбол | 06.03.2026, 15:02
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Нех было из АПЛ за баблом гнаться и там не менемалку получал
Популярные новости
Теннис
06.03.2026, 23:49 14
05.03.2026, 08:44 1
06.03.2026, 12:38 9
06.03.2026, 04:32 2
05.03.2026, 18:18 11
05.03.2026, 08:36 20
06.03.2026, 05:22