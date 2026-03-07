Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это полное разочарование. У этой команды сильный состав»
Франция
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это полное разочарование. У этой команды сильный состав»

Защитник прокомментировал поражение от «Монако»

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это полное разочарование. У этой команды сильный состав»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный прокомментировал поражение «Пари Сен-Жермен» от «Монако» (1:3) в матче 25-го тура Лиги 1.

«Это футбол. Для наших болельщиков это, конечно, полное разочарование. Мы долго не проигрывали дома в Лиге 1. Теперь нужно поднять голову и готовиться к следующему матчу против Челси.

Мы хорошо знаем эту команду, уже не раз играли против них. У «Монако» сильный состав, но нам нужно действовать эффективнее и лучше реализовывать свои моменты», – сказал Илья Забарный.

Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Монако
Дмитрий Олийченко Источник
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DSH88
Нех было из АПЛ за баблом гнаться и там не менемалку получал
Ответить
-3
