Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
07 марта 2026, 03:36 | Обновлено 07 марта 2026, 04:23
77
0

Монфис завершил свое выступление на турнире в Индиан-Уэллс

Французский теннисист проиграл матч девятому номеру рейтинга ATP Оже-Альяссиму

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 148) уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (ATP 148) в 1/32 финала турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс.

Монфис проиграл поединок за 2 часа и 18 минут – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

В активе француза – 12 подач на вылет, три с пяти отыгранных брейк-пойнтов и 32 виннера, в пасиве – 21 невынужденная ошибка.

Это была третья очная встреча игроков. Счет стал 2:1 в пользу канадца.

Монфис принял участие в турнире Индиан-Уэллс 17 раз за свою карьеру. Лучших результатов на этом Мастерсе Гаэль достиг в 2016 и 2019 годах, становившись четвертьфиналистом.

В 1/16 финала Оже-Альясссим встретиться с победителем матча Андрей Рублев (ATP 17) – Габриэль Диалло (ATP 38).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/32 финала

Гаэль Монфис [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6

Видеообзор матча Гаэль Монфис Феликс Оже-Альяссим

Видео. Хайлайты матча

ATP Индиан-Уэллс Гаэль Монфис Феликс Оже-Альяссим
Алина Грушко
