  4. ВИДЕО. Баркола отыграл один гол для ПСЖ, но Балогун забил для Монако
Франция
06 марта 2026, 23:31 | Обновлено 07 марта 2026, 00:28
ВИДЕО. Баркола отыграл один гол для ПСЖ, но Балогун забил для Монако

Монако ведет 3:1, матч приближается к окончанию

Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.

Брэдли Баркола отыграл один гол для ПСЖ, но Фоларин Балогун забил для Монако

Монако ведет 3:1, матч приближается к окончанию.

ГОЛ! 1:2. Брэдли Баркола, 71 мин

ГОЛ! 1:3. Фоларин Балогун, 73 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
