Франция06 марта 2026, 23:31 | Обновлено 07 марта 2026, 00:28
180
0
ВИДЕО. Баркола отыграл один гол для ПСЖ, но Балогун забил для Монако
Монако ведет 3:1, матч приближается к окончанию
06 марта 2026, 23:31 | Обновлено 07 марта 2026, 00:28
180
0
6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.
Брэдли Баркола отыграл один гол для ПСЖ, но Фоларин Балогун забил для Монако
Монако ведет 3:1, матч приближается к окончанию.
Читайте также:ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф
ГОЛ! 1:2. Брэдли Баркола, 71 мин
ГОЛ! 1:3. Фоларин Балогун, 73 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2026, 22:35 2
Анна Зубкова призналась, что испытывает проблемы с психикой
Футбол | 06 марта 2026, 17:03 9
Известный тренер предположил, что команда Сергея Реброва начнет матч с двумя опорниками
Теннис | 06.03.2026, 01:22
Бокс | 06.03.2026, 04:32
Биатлон | 06.03.2026, 12:58
Комментарии 0
Популярные новости
06.03.2026, 15:02 135
05.03.2026, 08:13 15
05.03.2026, 07:48 5
05.03.2026, 16:07 20
05.03.2026, 07:20 1
06.03.2026, 08:03 5
06.03.2026, 09:19 2
06.03.2026, 06:32 2