ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф

6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.

Во втором тайме ПСЖ пропустил второй мяч от Монако (0:2, игра продолжается).

У гостей отличился Александр Головин из рф на 55-й минуте.

ГОЛ! 0:2. Александр Головин, 55 мин