Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф
Франция
06 марта 2026, 23:14 | Обновлено 06 марта 2026, 23:21
161
0

ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф

Хозяева поля после 55-й минуты уступают Монако в два мяча

ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.

Во втором тайме ПСЖ пропустил второй мяч от Монако (0:2, игра продолжается).

У гостей отличился Александр Головин из рф на 55-й минуте.

ГОЛ! 0:2. Александр Головин, 55 мин

Александр Головин Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный ПСЖ - Монако
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
