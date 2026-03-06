Франция06 марта 2026, 23:14 | Обновлено 06 марта 2026, 23:21
ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф
Хозяева поля после 55-й минуты уступают Монако в два мяча
6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.
Во втором тайме ПСЖ пропустил второй мяч от Монако (0:2, игра продолжается).
У гостей отличился Александр Головин из рф на 55-й минуте.
ГОЛ! 0:2. Александр Головин, 55 мин
Комментарии
