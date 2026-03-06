ВИДЕО. Ошибка в защите. ПСЖ минимально уступает Монако после 1-го тайма

6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.

ПСЖ минимально уступает Монако после первого тайма (0:1).

У гостей отличился Магнес Аклиуш на 27-й минуте после ошибки защитника ПСЖ, потерявшего мяч возле своих ворот.

ГОЛ! 0:1. Магнес Аклиуш, 27 мин

