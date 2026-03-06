Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ошибка в защите. ПСЖ минимально уступает Монако после 1-го тайма
Франция
06 марта 2026, 22:37 | Обновлено 06 марта 2026, 22:46
539
0

ВИДЕО. Ошибка в защите. ПСЖ минимально уступает Монако после 1-го тайма

У гостей отличился Магнес Аклиуш на 27-й минуте

06 марта 2026, 22:37 | Обновлено 06 марта 2026, 22:46
539
0
ВИДЕО. Ошибка в защите. ПСЖ минимально уступает Монако после 1-го тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.

ПСЖ минимально уступает Монако после первого тайма (0:1).

У гостей отличился Магнес Аклиуш на 27-й минуте после ошибки защитника ПСЖ, потерявшего мяч возле своих ворот.

ГОЛ! 0:1. Магнес Аклиуш, 27 мин

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф
ВИДЕО. Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме
Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии
Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Монако Магнес Аклиуш видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Бокс | 06 марта 2026, 04:32 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»

Британец – о бое Уордли – Дюбуа

Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06 марта 2026, 15:02 133
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию

«Горняки» провели неплохую репетицию перед стартом в еврокубках

МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
Футбол | 06.03.2026, 22:42
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Футбол | 06.03.2026, 17:03
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 06.03.2026, 01:22
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 4
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем