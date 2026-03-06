ТРАОРЕ: «Многие команды выкладываются с нами больше, чем на 100 процентов»

Буркинийский нападающий «Шахтера» Лассина Траоре подвел итоги победного матча с «Александрией» (1:0) в рамках 19-го тура УПЛ.

– Ваш мяч сегодня стал решающим в матче с «Александрией». Сегодня соперник вышел играть в три центральных защитника, насколько тяжело было действовать против такой плотной обороны?

– Это действительно очень тяжелое противостояние. В первую очередь давало о себе знать состояние газона. Также соперник, я убежден, очень тщательно готовился к нам, и эта формация с тремя защитниками предусматривала максимальную возможность обезвредить наши атакующие действия, и в определенной мере им это удавалось. Однако самое важное, что удалось добыть три очка.

– Мы увидели три матча «Шахтера» весной, все они складывались таким образом, что команда забивала после перерыва. В первом тайме не удается реализовывать свои моменты, но во втором тайме все получается у вашей команды?

– Многие команды выкладываются с нами больше чем на 100 процентов. Также, возможно, мы еще продолжаем набирать наши оптимальные физические кондиции. Конечно, нам нужно больше пространства, чтобы использовать свои моменты, и несмотря на все сложности мы должны искать альтернативные пути, чтобы оказываться у ворот соперника и ломать подобные низкие эффективные блоки.

– Как только соперник выдернулся из обороны, Педро Энрике нашел вас передачей с левого фланга. Вы знали, что именно в это место будет простреливать ваш партнер?

– Я всегда знал, что Энрике очень быстрый, и когда наши центральные защитники оказывались с мячом, я понимал, что этого можно ожидать, когда на фланге появляется свободное пространство. Главный тренер постоянно подчеркивает, что нам нужно оказываться в штрафной площадке и постоянно пытаться доминировать, увеличивать наше присутствие в штрафной площадке. Это именно то, что я и сделал. К счастью для нас, это закончилось забитым мячом.