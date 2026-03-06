СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»
Спортивный директор Шахтера рассказал о поединке против Александрии
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о победе в матче УПЛ против «Александрии» (1:0) и судейских решениях в этой игре:
«Важная победа и очень важные три очка. Спасибо команде за характер, который сегодня все показали на поле. Эта победа имеет большое значение на нашем пути к чемпионству.
Но я хотел бы обратить внимание футбольного сообщества на подготовку поля соперником к этому матчу. Такой газон не соответствует уровню УПЛ. Если мы действительно хотим развивать украинский футбол, с этим нужно что-то делать. Это шаг назад, а не вперед.
Кроме того, я недоволен судейством в этом матче. Давно не видел такого уровня арбитража.
Дважды арбитры должны были назначать пенальти за нарушение на Лассине Траоре – на 14-й и 57-й минутах. 74-я минута – Жослен Беиратш играет рукой в штрафной площади, но нарушение снова не зафиксировано. Арбитр не назначил три пенальти в ворота «Александрии».
Почему арбитры на это не отреагировали? Почему не вмешался VAR? К работе судейской бригады сегодня очень много вопросов».
