Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 20:23 | Обновлено 06 марта 2026, 20:25
1115
8

СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»

Спортивный директор Шахтера рассказал о поединке против Александрии

8 Comments
УПЛ ТБ. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о победе в матче УПЛ против «Александрии» (1:0) и судейских решениях в этой игре:

«Важная победа и очень важные три очка. Спасибо команде за характер, который сегодня все показали на поле. Эта победа имеет большое значение на нашем пути к чемпионству.

Но я хотел бы обратить внимание футбольного сообщества на подготовку поля соперником к этому матчу. Такой газон не соответствует уровню УПЛ. Если мы действительно хотим развивать украинский футбол, с этим нужно что-то делать. Это шаг назад, а не вперед.

Кроме того, я недоволен судейством в этом матче. Давно не видел такого уровня арбитража.

Дважды арбитры должны были назначать пенальти за нарушение на Лассине Траоре – на 14-й и 57-й минутах. 74-я минута – Жослен Беиратш играет рукой в штрафной площади, но нарушение снова не зафиксировано. Арбитр не назначил три пенальти в ворота «Александрии».

Почему арбитры на это не отреагировали? Почему не вмешался VAR? К работе судейской бригады сегодня очень много вопросов».

По теме:
ВОЛОШИН: «У Динамо каждый матч решающий. Надо брать очки у Полесья»
ТРАОРЕ: «Многие команды выкладываются с нами больше, чем на 100 процентов»
ВИДЕО. Мини-соревнование. Динамо ведет подготовку к игре УПЛ с Полесьем
Дарио Срна судейство чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк газон Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Жослен Беиратш Лассина Траоре пенальти
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
sania
Нічого не змінюється. Як тільки немає гри і лівий гол, одразу наїзд на арбітрів. Одному два пенальті траба, цому вже три... Шайка шулерів і цим все сказано..
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
В першу чергу треба роздивитись лінії які ВАР арбітр намалював і порівняти їх з моментами з трансляції.
Дуже цікаво
Гол з "поза грою" вийшов у трансляції, а по лініях навпаки.
Художники ...
Ответить
+3
nicksaf
Ты б лучше рассказал как ШД не поставили пенальти, заработанное Коноплёй.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Газон насправді жахливий.
Ответить
+2
Виктор Алтухов
А що він хотів? Суддя на ВАР романов, продажний через раз. Динамо все ще намагається боротися з Шахтарем, Суркіс у своєму репертуарі.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
