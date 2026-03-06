Уже вторая теннисистка получила угрозу убийства перед матчем

Венгерская теннисистка Панна Удварди (WTA 95) получила угрозы на личный телефон перед матчем с украинкой Ангелиной Калининой (WTA 189) на турнире WTA 125 в Анталье.

«Вчера около полуночи я получила несколько очень тревожных сообщений в WhatsApp с неизвестного номера на мой личный телефон.

Человек сказал мне, что если я не проиграю сегодня матч, он причинит вред членам моей семьи. Он сказал, что знает, где живет моя семья, на каких машинах они ездят, и что у него есть их номера телефонов. Он даже прислал фотографии членов моей семьи и фотографию пистолета.

Честно говоря, было очень страшно получать такие сообщения.

Я сразу же связалась с руководителем WTA, отправила скриншоты и сообщила об этом родителям. Родители связались с консульством, а когда я проснулась утром, я снова поговорила с руководителем WTA. Мне сказали, что недавно подобные угрозы поступали и другим игрокам и что, по их мнению, личная информация могла утечь из базы данных WTA, что в настоящее время расследуется.

Консульство отреагировало очень быстро и направило трех полицейских на мой матч, за что я им очень благодарна. Полиция также посетила дома моих родителей и бабушки, а после игры я подала официальное заявление в полицию здесь, в Турции.

Спасибо всем, кто сегодня прислал мне сообщения и выразил поддержку. Это действительно много значит для меня.

Спасибо консульству за быструю реакцию и заботу обо мне и моей семье.

Но я хочу четко заявить: это ненормально.

Даже для спортсменов или публичных личностей недопустимо получать угрозы в адрес наших семей, особенно на наши личные телефоны и в сопровождении тревожных изображений. Мы не должны нормализовать подобные злоупотребления в спорте.

Я надеюсь, что WTA продолжит серьезно расследовать эту ситуацию и примет более решительные меры для защиты личных данных и безопасности игроков, а также для немедленного информирования игроков в случае нарушения безопасности их системы.

Ни один игрок не должен сталкиваться с подобным».

Панна – вторая теннисистка за 48 часов, которая сообщила об угрозах, полученных через WhatsApp. С аналогичной проблемой столкнулась итальянка Лукреция Стефанини на турнире в Индиан-Уэллс.

Удварди проиграла украинке Калининой в четвертьфинальном матче турнира WTA 125 в Анталье – 6:7 (3:7), 5:7.