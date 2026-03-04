Итальянка на Индиан-Уэллс получила угрозу убийства, если она не проиграет

Итальянская теннисистка Лукреция Стефанини, которая занимает 138-е место в рейтинге WTA, рассказала о том, что получила угрозу убийства, если она не проиграет матч квалификации на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

«Доброе утро. Сегодня я сняла это видео, чтобы рассказать вам о том, что со мной произошло вчера. Вчера около часа ночи я получила сообщение в WhatsApp, в котором мне угрожали, угрожали мне и моей семье, упоминали моих родителей, место, где я родилась, и прислали мне фотографию пистолета [намекая, что Стефанини не должна выиграть матч]. Я снимаю это видео и рассказываю об этом, потому что считаю, что было неправильно оказывать на меня такое давление или вызывать такое неприятное чувство перед матчем и заставлять меня чувствовать себя в опасности.

Я сразу же обратилась в WTA, которая обеспечила мне дополнительную охрану, сопровождала меня до машины после матча и была очень внимательной. Весь турнир мобилизовался, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Несмотря на это, я боролась до последнего, чтобы выиграть свой матч, потому что я не могу позволить и не могу позволить этим людям запугивать меня или влиять на мою работу. Я считаю, что это работа, но также удовольствие, развлечение и наша страсть, поэтому я не могу поверить, не могу думать, что угрозы или этот вид спорта стали такими. Поэтому я не придала значения этим сообщениям в WhatsApp, но я подала жалобу и буду продолжать это делать, если вы будете продолжать присылать мне такие сообщения».

Стефанини 3 марта проиграла стартовый матч квалификации Индиан-Уэллс Виктории Хименес Касинцевой со счетом 6:4, 4:6, 4:6.