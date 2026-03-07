Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
07 марта 2026, 21:59
1

Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами

Украинец попал в список «Интера»

Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в сферу интересов «Интера», который ищет нового голкипера на следующий сезон.

По информации итальянских СМИ, «нерадзурри» могут остаться без основного вратаря Яна Зоммера после завершения сезона, а будущее Пепо Мартинеса в клубе пока остается неопределенным.

Сообщается, что миланцы давно следят за Луниным, который сейчас выступает за «Реал» Мадрид. Одними из альтернатив также считаются Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» и Элиа Каприле из «Кальяри», однако их трансферная стоимость может быть слишком высокой.

Агентом украинца является известный футбольный агент Жорже Мендеш, который обычно оформляет крупные трансферы для своих клиентов. В текущем сезоне Лунин провел только три матча за мадридский клуб.

трансферы Интер Милан Реал Мадрид Ян Зоммер Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Гульельмо Викарио Тоттенхэм трансферы АПЛ Элиа Каприле Кальяри
Дмитрий Олийченко Источник: FC Inter News
