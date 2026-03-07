Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами

Украинский вратарь Андрей Лунин попал в сферу интересов «Интера», который ищет нового голкипера на следующий сезон.

По информации итальянских СМИ, «нерадзурри» могут остаться без основного вратаря Яна Зоммера после завершения сезона, а будущее Пепо Мартинеса в клубе пока остается неопределенным.

Сообщается, что миланцы давно следят за Луниным, который сейчас выступает за «Реал» Мадрид. Одними из альтернатив также считаются Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» и Элиа Каприле из «Кальяри», однако их трансферная стоимость может быть слишком высокой.

Агентом украинца является известный футбольный агент Жорже Мендеш, который обычно оформляет крупные трансферы для своих клиентов. В текущем сезоне Лунин провел только три матча за мадридский клуб.