07 марта 2026, 03:02
Андрей Лунин поразил свою жену

Вратарь подарил своей избраннице автомобиль

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин сделал роскошный подарок своей жене Анастасии Тамазовой.

Украинский вратарь подарил любимой автомобиль BMW M2, стоимость которого превышает 100 тысяч евро. Машина способна разгоняться более чем до 280 км/ч.

Подарок был приурочен к годовщине их отношений. Для семьи это уже не первый подобный подарок – ранее Лунин также дарил жене автомобиль Range Rover.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

