  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта
06 марта 2026, 15:59
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В пятницу, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Бавария – Боруссия М

Ggbet 1.21 – 8.90 – 13.20

21:45 ПСЖ – Монако

Ggbet 1.39 – 5.87 – 8.00

21:45 Наполи – Торино

Ggbet 1.63 – 3.92 – 6.81

22:00 Сельта – Реал Мадрид

Ggbet 3.28 – 3.40 – 2.40

22:00 Вулверхэмптон – Ливерпуль

Ggbet 5.85 – 4.50 – 1.55

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

