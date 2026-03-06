СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 6 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Бавария – Боруссия М
21:45 ПСЖ – Монако
21:45 Наполи – Торино
22:00 Сельта – Реал Мадрид
22:00 Вулверхэмптон – Ливерпуль
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рубчинский мог оказаться в Харькове, но не сложилось
Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»