Украина. Премьер лига06 марта 2026, 18:17 | Обновлено 06 марта 2026, 18:40
ВИДЕО. Эмоции Турана. Тренер Шахтера в ярости на матче УПЛ
Туран даже на трибунах привлек к себе внимание
В матче УПЛ между Александрией и Шахтером наставник гостей Арда Туран из-за дисквалификации был вынужден находиться на трибунах, а не около поля.
И даже в такой ситуации турецкий тренер демонстрировал привычные эмоции и был недоволен отдельными моментами в игре своей команды.
Шахтер в непростом матче победил со счетом 1:0 благодаря голу Лассины Траоре.
