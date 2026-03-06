Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 18:17
ВИДЕО. Эмоции Турана. Тренер Шахтера в ярости на матче УПЛ

Туран даже на трибунах привлек к себе внимание

ВИДЕО. Эмоции Турана. Тренер Шахтера в ярости на матче УПЛ
ФК Шахтер. Арда Туран

В матче УПЛ между Александрией и Шахтером наставник гостей Арда Туран из-за дисквалификации был вынужден находиться на трибунах, а не около поля.

И даже в такой ситуации турецкий тренер демонстрировал привычные эмоции и был недоволен отдельными моментами в игре своей команды.

Шахтер в непростом матче победил со счетом 1:0 благодаря голу Лассины Траоре.

