ВИДЕО. Эмоции Турана. Тренер Шахтера в ярости на матче УПЛ

В матче УПЛ между Александрией и Шахтером наставник гостей Арда Туран из-за дисквалификации был вынужден находиться на трибунах, а не около поля.

И даже в такой ситуации турецкий тренер демонстрировал привычные эмоции и был недоволен отдельными моментами в игре своей команды.

Шахтер в непростом матче победил со счетом 1:0 благодаря голу Лассины Траоре.