Германия
06 марта 2026, 12:27 |
35
0

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

«Бавария» против «Боруссии», миланское дерби, репетиция финала Кубка Испании

06 марта 2026, 12:27 |
35
0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 6-го по 8-е марта.

Чемпионат Германии

25 тур

6.03.2026

«Бавария» – «Боруссия» (Менхенгладбах)

Cнова «Бавария» против «Боруссии». В этот раз «Звезде Юга» будет противостоять «Боруссия» из Гладбаха. «Настоящая «Боруссия», по мнению болельщиков этого клуба. И болельщики «Гладбаха» по-своему правы, ибо раньше именно противостояние этой команды с «Баварией» величалось Классикер. Но затем коллектив из Гладбаха надолго ушел с авансцены чемпионата Германии, и свято место заняла другая «Боруссия».

Что же касается конкретно этого матча, то у «настоящей» «Боруссии» шансов в игре против настоящего Рекордмайстра практически нет. Мюнхенцы сейчас – сильнее на голову. Мюнхенцы неизменно побеждали «Гладбах» в последних пяти очных встречах. Должны победить без особых проблем и сейчас, если не позволят себе недооценки.

Чемпионат Испании

27 тур

6.03.2026

«Сельта» – «Реал»

Сразу десять игроков основной обоймы «Мадрида» в лазарете или дисквалифицированы. Два последние поединка в Ла Лиге «сливочные» проиграли, причем проиграли командам из нижней части таблицы. По слухам, в раздевалке зреет бунт против нынешнего рулевого «королевского клуба».

А «Сельта» - уже из верхней части таблицы: «небесно-белые» выдали победную серию из четырех матчей подряд, и на данный момент заменили по статусу возмутителя спокойствия захандривший в последнее время «Эспаньол».

Все вышеизложенное – к тому, что и в этот раз команде Арбелоа будет очень сложно. Не берусь утверждать, что «сливочные» и в этот раз проиграют, но вот то, что хозяева забьют, для меня практически очевидно. Хотя, в то же время, почти уверен, что и гости забьют.

7.03.2026

«Атлетико» – «Реал Сосьедад»

Давеча обе команды не без приключений пробрались в финал Кубка Испании. Теперь вот есть хорошая возможность отрепетировать предстоящий главный кубковый матч. В конкретном поединке фаворитом лично для меня будут хозяева, но фаворитом не явным.

«Атлетико» в нынешнем сезоне не то что изжил себя, но это уже явно не та команда, которая славилась бетонной защитой. Нет ничего бетонного в нынешнем «Атлетико», посему и раздаются время от времени слухи об уходе Диего Симеоне. «Сосьедад» сейчас на ходу, прихлопнул «Барсу» недавно, да и вообще – баски не проигрывают в последних 14 из 16 матчах.

Однако исторически для «РС» «матрасники» – неудобный оппонент. В крайних восьми очных встречах «Атлетико» как минимум не уступил. На мой взгляд, не уступит и на сей раз.

«Атлетик» «Барселона»

Не в лучшем расположении духа обе команды подходят к очному противостоянию. Баски проиграли накануне в полуфинале Кубка Короля своим соседям из «Сосьедада», а каталонцы хоть и разгромили на той же кубковой стадии «Атлетико», все равно уступили «матрасникам» дорогу в финал. Но если брать сугубо конкретный случай, то в этой игре будет уже совсем другая история.

Исторически матчи между «Атлетиком» и «Барсой» - огонь. Вряд ли будет исключение на сей раз. Не забываем, что «красно-белых» тренирует бывший рулевой «блауграны» Вальверде. Также не забываем, что звезда «Атлетика» Нико Вильямс прошлым летом эпически отказал «Барсе», и «Барса» затаила обиду. В общем, должно быть горячо. И должно быть «обе забьют». Для желающих пощекотать свои нервы рекомендую ставить на победу гостей.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Италии

28 тур

8.03.2026

«Дженоа» – «Рома»

Дуэль двух украинских легионеров – генуэзца Руслана Малиновского и римлянина Артема Довбыка. Однако настоящей дуэли не получится, будет лишь заочная, ввиду травмы форварда «Ромы». На данный момент команды представляют разную весовую категорию. Если «Дженоа» борется за выживание, то «Рома» - за зону Лиги чемпионов.

Для римлян этот оппонент – весьма удобный: в 23 крайних матчах «джало-росси» не проиграли 21 игру. Но тут такое дело. Окромя того, что «Дженоа» отчаянно борется за продление элитной прописки, так еще ее возглавляет бывший тренер и легенда «Ромы» на все времена Де Росси. Наверняка для него эта игра будет особенной. Тем не менее, я все-таки склонен считать, что «Рома» и в этот раз не проиграет. Ставка «обе забьют» весьма перспектива.

«Милан» – «Интер»

Главный матч итальянского игрового дня. Да и, возможно, всего европейского уик-энда. Не буду бередить душу ни себе, ни вам воспоминаниями о былом величии «дерби делла Мадоннина». Ни к чему это все. Тем более, что и сейчас эти две команды – на данный момент, два главных претендента на скудетто.

И пускай оба эти претенденты не выглядят исполинами, но какие уже есть. Иные и того хуже. Этот поединок без преувеличения можно назвать игрой за шесть очков. Несмотря на определенную степень избытого штампа, что-то в этом определение таки есть. Сейчас разница между командами – десять очков в пользу команды Киву, и если команда Аллегри не выиграет, то о чемпионстве ей придется забыть.

И с этой «колокольни», а еще ввиду травмы Лаутаро и бесславного вылета «Интернационале» из Лиги чемпионов, считаю небольшим фаворитом этого матча «россо-нери». На мой взгляд, много мячей в этой игре мы вряд ли увидим. Что-то мне подсказывает, что номинальные хозяева как минимум не уступят.

Чемпионат Франции

25 тур

6.03.2026

«ПСЖ» «Монако»

Повторение – мать учения. Совсем недавно соперники выясняли сильнейшего в противостоянии первого раунда плей-офф чемпионской Лиги, теперь вот схлестнутся в рамках Лиги 1. Тогда, в ЛЧ, действующий обладатель Кубка чемпионов прошел своего оппонента в нервной и обоюдоострой игре, продемонстрировав свою уязвимость в обороне. А прошел тогда «ПСЖ» своего оппонента за счет прежде всего более мощной атакующей линии.

В данном случае, то есть в условиях одного матча, шансов у княжеского клуба немного. «Монако» еще более уязвим в обороне, нежели «Сен-Жермен». Не исключаю, что монегаски смогут огорчить забитым мячом команду нашего Ильи Забарного, но не более того. В целом же, на мой взгляд, хозяева одержат уверенную победу.

