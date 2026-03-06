ОФИЦИАЛЬНО. Полуфиналист ЧМ-2022 сменил главного тренера

Федерация футбола Марокко официально объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Валида Реграри.

На этой должности его заменит Мохамед Уаби.

Валид Реграри возглавлял сборную Марокко с августа 2022 года. За время у руля национальной команды он дошел с ней до полуфинала чемпионата мира 2022 года, а также вывел ее на чемпионат мира 2026 года.

Последним турниром Реграри во главе Марокко был домашний Кубок африканских наций, где его команда дошла до финала, но уступила Сенегалу (0:1).

شكراً لك ولــيــد الــركــراكــي ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك 🇲🇦❤



Thank you Hoalid Regragui, and we wish you all the best in the next chapters 🫶🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/Fb36YoOulh — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026