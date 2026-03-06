ОФИЦИАЛЬНО. Полуфиналист ЧМ-2022 сменил главного тренера
Валид Реграги покинул пост главного тренера сборной Марокко
Федерация футбола Марокко официально объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Валида Реграри.
На этой должности его заменит Мохамед Уаби.
Валид Реграри возглавлял сборную Марокко с августа 2022 года. За время у руля национальной команды он дошел с ней до полуфинала чемпионата мира 2022 года, а также вывел ее на чемпионат мира 2026 года.
Последним турниром Реграри во главе Марокко был домашний Кубок африканских наций, где его команда дошла до финала, но уступила Сенегалу (0:1).
شكراً لك ولــيــد الــركــراكــي ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك 🇲🇦❤— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026
Thank you Hoalid Regragui, and we wish you all the best in the next chapters 🫶🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/Fb36YoOulh
مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــي— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة
Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi
We wish you all the best in this new journey #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ngaScWEo1k
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»
Известный тренер выбрал защитников сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции