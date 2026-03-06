Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полуфиналист ЧМ-2022 сменил главного тренера
Чемпионат мира
06 марта 2026, 11:22 |
505
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полуфиналист ЧМ-2022 сменил главного тренера

Валид Реграги покинул пост главного тренера сборной Марокко

06 марта 2026, 11:22 |
505
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полуфиналист ЧМ-2022 сменил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграри

Федерация футбола Марокко официально объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Валида Реграри.

На этой должности его заменит Мохамед Уаби.

Валид Реграри возглавлял сборную Марокко с августа 2022 года. За время у руля национальной команды он дошел с ней до полуфинала чемпионата мира 2022 года, а также вывел ее на чемпионат мира 2026 года.

Последним турниром Реграри во главе Марокко был домашний Кубок африканских наций, где его команда дошла до финала, но уступила Сенегалу (0:1).

По теме:
Йожеф САБО: «У Бражко закончился конфетно-букетный период»
ФИФА разрешила рекламу во время трансляций матчей на ЧМ-2026
РЕБРОВ: «Я очень рад, что в состоянии войны Украина попала в плей-офф»
Валид Реграги сборная Марокко по футболу отставка ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Футбол | 06 марта 2026, 08:03 5
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против

Киевляне могут продать Яцыка в «Металлист 1925»

Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Футбол | 05 марта 2026, 16:07 20
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»

Известный тренер выбрал защитников сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции

«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 06.03.2026, 07:44
«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
«Поражение станет фатальным для Динамо». Зотов – о предстоящем туре УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06.03.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Футбол | 06.03.2026, 11:33
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, AirPods и PS5 Pro!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 4
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
04.03.2026, 13:41
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 14
Другие виды
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
05.03.2026, 19:36 12
Биатлон
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем