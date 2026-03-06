Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Президент Барселоны: «Я не собираюсь делать ничего безумного...»

Жоан Лапорта рассказал о трансферах каталонцев

Президент Барселоны: «Я не собираюсь делать ничего безумного...»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта рассказал, что не собирается делать ничего безумного для подписания новых игроков.

«Я не буду делать ничего безумного, чтобы подписать игрока. Я буду делать безумные вещи только для того, чтобы сберечь наших игроков.

Эта команда – наше сокровище, я сделаю для них все, что угодно. А для тех, кто не в Барсе… никаких сумасшедших вещей», – сказал Лапорта.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Барселона занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 64 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.

Жоан Лапорта Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
