Президент Барселоны: «Я не собираюсь делать ничего безумного...»

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта рассказал, что не собирается делать ничего безумного для подписания новых игроков.

«Я не буду делать ничего безумного, чтобы подписать игрока. Я буду делать безумные вещи только для того, чтобы сберечь наших игроков.

Эта команда – наше сокровище, я сделаю для них все, что угодно. А для тех, кто не в Барсе… никаких сумасшедших вещей», – сказал Лапорта.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Барселона занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 64 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.