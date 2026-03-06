Президент Барселоны: «Я не собираюсь делать ничего безумного...»
Жоан Лапорта рассказал о трансферах каталонцев
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта рассказал, что не собирается делать ничего безумного для подписания новых игроков.
«Я не буду делать ничего безумного, чтобы подписать игрока. Я буду делать безумные вещи только для того, чтобы сберечь наших игроков.
Эта команда – наше сокровище, я сделаю для них все, что угодно. А для тех, кто не в Барсе… никаких сумасшедших вещей», – сказал Лапорта.
В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги Барселона занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 64 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.
