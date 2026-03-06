Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 марта 2026, 05:50
Флик может покинуть Барселону даже несмотря на лидерство в Ла Лиге

Если Лапорта проиграет выборы президента, уход тренера из клуба станет вероятным сценарием

Флик может покинуть Барселону даже несмотря на лидерство в Ла Лиге
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может досрочно покинуть свой пост, если Жоан Лапорта не сохранит за собой должность президента каталонского клуба. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Немецкий наставник выражает готовность к продлению действующего соглашения, так как ему комфортно работать в Барселоне, а также импонирует местная культура и поддержка болельщиков.

Тем не менее, дальнейшее пребывание специалиста в команде напрямую зависит от политического будущего Жоана Лапорты, с которым тренер хотел бы продолжать совместную реализацию долгосрочной стратегии развития.

В случае, если Лапорта проиграет выборы президента «Барселоны» 15 марта, уход Флика из клуба становится вероятным сценарием — либо в грядущее летнее межсезонье, либо по окончании срока текущего контракта в 2027 году.

На данный момент после 26 туров испанской Ла Лиги «Барселона» лидирует в турнирной таблице с 64 очками в активе, опережая мадридский «Реал» на 4 балла.

