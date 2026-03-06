Барселона отказалась от подписания звездного нападающего
На сегодняшний день вероятность перехода Влаховича в Барсу исключена
Несколько месяцев назад представители нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича вышли на руководство «Барселоны», предложив услуги игрока.
Однако в каталонском гранде не рассматривают подписание 26-летнего серба в качестве приоритетной задачи. По данным издания Sport.es, диалог по данному трансферу был окончательно свернут еще несколько недель назад.
Источник сообщает, что «сине-гранатовые» переключились на другие цели для укрепления атакующей линии. На сегодняшний день вероятность перехода Влаховича в «Барселону» исключена.
При этом подчеркивается, что сам футболист считал вариант с каталонским клубом приоритетным, из-за чего даже приостановил обсуждение возможных сделок с другими претендентами.
В текущем сезоне Влахович провел 17 поединков во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и два ассиста. Срок действия его контракта с туринцами истекает летом 2026 года, а рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в 35 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный футболист отдыхает на курорте
Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб