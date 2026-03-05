Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Звездный игрок Барселоны возобновил тренировки со специальной защитой

Ужасный перелом глазницы не остановил Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски возобновил тренировочный процесс в составе каталонского коллектива.

Поляк восстанавливается после перелома кости внутренней стороны левой глазницы, из-за чего на занятиях он обязан использовать специальную защитную маску. Официальное подтверждение возвращения игрока появилось в аккаунте «сине-гранатовых» в соцсети X.

Травму головы нападающий получил в ходе матча 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1). В текущем сезоне Левандовски отыграл за клуб 32 поединка во всех турнирах, записав на свой счет 14 точных ударов и одну голевую передачу. Действующее соглашение футболиста с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года.

Сейчас подопечные Ханса-Дитера Флика лидируют в Ла Лиге, имея в активе 64 очка, что позволяет им опережать мадридский «Реал», у которого 60 баллов.

Роберт Левандовски Барселона восстановление тренировка чемпионат Испании по футболу Вильярреал
