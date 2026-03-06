ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб продлил контракт с экс-хавбеком Шахтера

Бразильский клуб Сан-Паулу объявил о продлении контракта с полузащитником Маркосом Антонио.

Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2030 года, когда клуб будет отмечать свое столетие. 25-летний бразильский хавбек, который ранее выступал за Шахтер (с 2019 по 2022 год), прокомментировал подписание нового договора.

Маркос Антонио: «Я очень счастлив после этого продления контракта. Очень благодарен Богу за все, что пережил в клубе. Я всегда отдавался делу и работал, чтобы все складывалось позитивно, поэтому очень рад и дальше носить эту футболку. Это футболка, которую я очень люблю. Надеюсь, что мы сможем добиться успеха и переписать историю клуба».

Президент Сан-Паулу Харри Массис отметил важность игрока для команды: «Сегодня мы празднуем продолжение сотрудничества с Маркосом Антонио. Это важный футболист для нашей команды с большим потенциалом роста, который строит сильную идентификацию с нашей футболкой, ведь он с детства является болельщиком Триколор».

Футбольный директор клуба Руи Коста: «В Сан-Паулу мы видим в Маркосе Антонио большой талант бразильского футбола. Не только сейчас, когда он уже является одним из лидеров нашей команды, но и с момента, когда мы приложили усилия, чтобы подписать его в 2024 году. Продление контракта до 2030 года – это победа для клуба».

Маркос Антонио присоединился к Сан-Паулу в июле 2024 года на правах аренды из итальянского клуба Лацио. Позже арендное соглашение было продлено еще на один сезон с обязательством выкупа в случае выполнения спортивных условий. В начале 2026 года это условие было выполнено, и бразильский клуб подписал с футболистом полноценный контракт до конца 2029 года, который теперь продлен еще на год.

За время выступлений в составе Сан-Паулу полузащитник провел 72 матча и отдал 7 результативных передач. В текущем сезоне он сменил игровой номер с 20-го на 8-й и принял участие в 13 из 14 матчей команды.

Маркос Антонио родился в городе Посойнс (штат Баия) и начал футбольный путь в системе Атлетико Паранаенсе. Позже он выступал за Эшторил, Шахтер, ПАОК и Лацио. В составе молодежной сборной Бразилии хавбек выиграл чемпионат Южной Америки U-17 в 2017 году.

Фотогалерея. Маркос Антонио продлил соглашение с Сан-Паулу до 2030 года