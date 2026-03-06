Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 марта 2026, 02:05 | Обновлено 06 марта 2026, 02:06
Челси и Ман Сити соревнуются за молодого таланта Баварии

Гранды АПЛ начали охоту на юного гения мюнхенцев

IMAGO. Александар Павлович

Лондонский «Челси» планирует в ближайшее время инициировать диалог с мюнхенской «Баварией» по поводу трансфера полузащитника Александара Павловича. Такими данными располагает издание Caught Offside.

По сведениям источника, интерес к игроку проявляет и «Манчестер Сити», который уже провел предварительные неофициальные встречи с окружением футболиста.

Впрочем, руководство «Баварии» на данный момент не настроено расставаться со своим талантом. Сам Павлович также выражает желание продолжить выступления за немецкий гранд.

В текущем сезоне хавбек выходил на поле в 32 поединках во всех официальных турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и один ассист. Его действующий контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2029 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 65 млн евро.

Александар Павлович Челси Манчестер Сити Бавария трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: Caughtoffside
