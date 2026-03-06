Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Элина начнет выступления на соревнованиях WTA 1000 в США матчем против Лауры Зигемунд
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) получила соперницу в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 55), которая в своем стартовом поединке одолела Петру Марчинко (Хорватия, WTA 72). Зигемунд одолела Мартич в трех сетах за 2 часа и 49 минут.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала
Лаура Зигемунд (Германия) – Петра Марчинко (Хорватия) – 3:6, 6:3, 6:4
Зигемунд и Марчинко провели первое очное противостояние.
Лаура лишь во второй раз в карьере сыграет во втором раунде тысячника в Калифорнии и впервые с 2016 года.
Свитолина встречалась с Зигемунд на старте Олимпиады в Токио в 2021 году и победила немку в трех партиях.
Фотогалерея матча Зигемунд – Марчинко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Цыганык утверждает, что игроки уезжают в Венгрию
Сергей присутствовал на поединке Металлиста 1925 и Локомотива Киев