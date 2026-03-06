Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06 марта 2026, 01:22
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Элина начнет выступления на соревнованиях WTA 1000 в США матчем против Лауры Зигемунд

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) получила соперницу в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Германии Лауры Зигемунд (WTA 55), которая в своем стартовом поединке одолела Петру Марчинко (Хорватия, WTA 72). Зигемунд одолела Мартич в трех сетах за 2 часа и 49 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Петра Марчинко (Хорватия) – 3:6, 6:3, 6:4

Зигемунд и Марчинко провели первое очное противостояние.

Лаура лишь во второй раз в карьере сыграет во втором раунде тысячника в Калифорнии и впервые с 2016 года.

Свитолина встречалась с Зигемунд на старте Олимпиады в Токио в 2021 году и победила немку в трех партиях.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
