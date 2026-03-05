Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определена первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
05 марта 2026, 22:37 | Обновлено 05 марта 2026, 22:40
4

Определена первая соперница Костюк на супертурнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Марта встретится с Тейлор Таунсенд, которая на старте тысячника прошла Марию Боузкову

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) узнала первую соперницу на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка сыграет против Тейлор Таунсенд (США, WTA 87), которая в первом круге в двух сетах разгромила Марию Боузкову (Чехия, WTA 33) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/64 финала

Мария Боузкова (Чехия) – Тейлор Таунсенд (США) [Q] – 2:6, 1:6

Таунсенд провела третье очное противостояние против Боузковой и одержала первую победу.

Тейлор выиграла седьмой матч из последних восьми. На прошлой неделе она добралась до финала соревнований WTA 250 в Остине, а на кортах Индиан-Уэллс стартовала с квалификации, где прошла Джоану Гарленд и Акашу Урхобо.

Костюк и Таунсенд ранее играли друг с другом только один раз. В 2024 году Марта переиграла Тейлор на пятисотнике в Аделаиде (Австралия).

Марта Костюк Тейлор Таунсенд WTA Индиан-Уэллс Мария Боузкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
Популярные новости
