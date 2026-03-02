Эффект Макконахи. Определена чемпионка турнира WTA 250 в Остине

Американская теннисистка Пейтон Стернс (WTA 62) стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Остине, США.

В финале американка в двух сетах переиграла свою соотечественницу Тейлор Таунсенд (WTA 119) за 2 часа и 25 минуты.

WTA 250 Остин. Хард. Финал

Тейлор Таунсенд (США) – Пейтон Стернс (США) [4] – 6:7 (8:10), 5:7

В первой партии Пейтон отыграла три сетбола – два на подаче в девятом гейме и один на тай-брейке.

Стернс взяла реванш у Таунсенд за поражениее в квалификации Цинциннати-2022.

Пейтон завоевала второй трофей в карьере. В мае 2024 года она стала чемпионкой грунтовых соревнований в Рабате.

Помимо Таунсенд, Стернс в Остине также прошла Франческу Джонс, Кэти Юван, Оксану Селехметьеву и Кимберли Биррелл.

Перед стартом соревнований в Остине Стернс сыграла вместе с известным актером Мэттью Макконахи. Мэттью поддерживал Пейтон во время турнира, а после ее чемпионства поздравил в социальных сетях: «Пейтон Стернс выиграла турнир ATX Open – матч и весь путь к трофею были на топ-уровне».

Таунсенд после финала в одиночном разряде провела решающий поединок в парном и завоевала трофей – вместе со своей напарницей Сторм Хантер она одолела тандем Юдис Чонг / Лян Эньшуо со счетом 6:3, 6:4.

Longhorn Peyton Stearns wins ATX Open -Top level match and run to the trophy P. @TexasLonghorns — Matthew McConaughey (@McConaughey) March 1, 2026

