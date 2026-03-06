Италия примет новый турнир ITF с призовым фондом в 30 000 долларов

С 15 июня академия Golarsa Sport Center (Милан, Италия) примет новый турнир ITF с призовым фондом 30 000 долларов, что является самой высокой категорией для турниров такого типа.

Лаура Голарса, бывшая теннисистка и основательница принимающей организации:

«Мы хотим проверить нашу организацию и наших игроков.

Мы подали заявку на проведение этого мероприятия в ноябре. Двадцать дней назад мы получили сообщение от FITP (Итальянская федерация тенниса и падела) о том, что это место освободилось, и нас спросили, готовы ли мы. Мы сказали «да» и приступили к организации мероприятия. Конечно, это большая честь, но организовать турнир ITF, даже если он проходит на домашней площадке, нелегко. Затраты очень высоки, учитывая призовые деньги и все остальное, мы ищем спонсоров и делаем все возможное. Это не простые шаги, но мы сразу согласились, потому что хотим проверить себя», – говорит директор и основательница Голарса.

Лаура – бывшая 39-я ракетка мира, бывшая тренер Франчески Скьявоне, Альберты Брианти, Коринны Дентони, Алессандро Беги, Лоренцо Фриджерио, Франческо Вилардо и многих других.

Итальянка основала свою академию в 2012 году, и она сразу стала одним из ориентиров для миланского тенниса и не только. В ней тренируются игроки, входящие в рейтинги ATP и WTA:

«Мы очень хотели провести этот турнир, прежде всего для них, чтобы помочь им играть на этом уровне по доступным ценам, – говорит Голарса.

К сожалению, иногда теннисистам такого уровня приходится тратить много денег, и мы делаем все, что в наших силах. Мы также сотрудничаем с другими турнирами в Ломбардии, с Бергамо и Миланом 2, поэтому для всех игроков, которых мы поддерживаем, это отличные возможности».

За всю свою историю, Golarsa Academy вывела на уровень ATP – 18 игроков, и шесть – на уровень WTA. Турнир пройдет на грунте, в переходный период, между грунтовым и травяным сезонами:

«Мы думали провести его на харде, но предпочли грунт», – говорит Голарса.