Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник сборной Украины дал прогноз на матч Полесье – Динамо
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 09:26 |
547
3

Экс-полузащитник сборной Украины дал прогноз на матч Полесье – Динамо

Александр Зотов считает, что у житомирской команды больше шансов на победу

08 марта 2026, 09:26 |
547
3 Comments
Экс-полузащитник сборной Украины дал прогноз на матч Полесье – Динамо
Динамо. Динамо – Полесье

Сегодня, 8 марта в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 19-го тура. В гости к «Полесью», которое находится на третьем месте, пожалует «Динамо», отстающее от конкурента на четыре очка.

Свой прогноз на этот поединок эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший полузащитник сборной Украины Александр Зотов, у которого за плечами более 350-ти игры в высшем дивизионе чемпионата страны.

– Заруба, на мой взгляд, будет еще та, – сказал Зотов. – И для «Полесья», и для «Динамо» сейчас каждое очко на вес золота. Но мне почему-то кажется, что победу одержат хозяева.

По первым весенним матчам «Полесье» выглядит более сбалансировано. Хотя я не исключаю, что «Динамо» показать все свое мастерство помешало не качественное поле на их родном стадионе. Игорь Костюк только строит команду под свое видение, а Руслан Ротань вышел на тот уровень, когда каждый футболист знает свой маневр.

Если «Динамо» уедет из Житомира ни с чем, то это поражение может стать для них фатальным. Впереди еще много игр, но семь очков будет тяжело отыграть.

По теме:
Заря – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кудровка
В Эпицентре приняли важное решение по Супряге. Есть один нюанс
Александр Зотов Динамо Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Руслан Ротань эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08 марта 2026, 09:16 18
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов

На поединке между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность

Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Биатлон | 07 марта 2026, 17:58 2
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете

Квартет из украинцев финишировал седьмым в Контиолахти

Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Футбол | 08.03.2026, 08:46
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.03.2026, 07:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Футбол | 08.03.2026, 09:38
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Откровенный Пономарев, дерзкий Каюк. В чем секрет успеха ЛНЗ?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А я вважаю що Динамо мінімально переможе
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 8
Бокс
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
«Будет играть». Президент клуба из Англии сделал заявление о Мудрике
06.03.2026, 23:48 4
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 142
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
07.03.2026, 05:32 9
Футбол
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Состоялась первая квалификация сезона Формулы-1: одна команда доминирует
Состоялась первая квалификация сезона Формулы-1: одна команда доминирует
07.03.2026, 08:29 3
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем