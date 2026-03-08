Экс-полузащитник сборной Украины дал прогноз на матч Полесье – Динамо

Сегодня, 8 марта в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч 19-го тура. В гости к «Полесью», которое находится на третьем месте, пожалует «Динамо», отстающее от конкурента на четыре очка.

Свой прогноз на этот поединок эксклюзивно для сайта Sport.ua дал бывший полузащитник сборной Украины Александр Зотов, у которого за плечами более 350-ти игры в высшем дивизионе чемпионата страны.

– Заруба, на мой взгляд, будет еще та, – сказал Зотов. – И для «Полесья», и для «Динамо» сейчас каждое очко на вес золота. Но мне почему-то кажется, что победу одержат хозяева.

По первым весенним матчам «Полесье» выглядит более сбалансировано. Хотя я не исключаю, что «Динамо» показать все свое мастерство помешало не качественное поле на их родном стадионе. Игорь Костюк только строит команду под свое видение, а Руслан Ротань вышел на тот уровень, когда каждый футболист знает свой маневр.

Если «Динамо» уедет из Житомира ни с чем, то это поражение может стать для них фатальным. Впереди еще много игр, но семь очков будет тяжело отыграть.