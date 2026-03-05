Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РАШИЦА: «Мы находимся в довольно выгодной ситуации, чтобы выиграть Кубок»
Кубок Украины
05 марта 2026, 21:58
РАШИЦА: «Мы находимся в довольно выгодной ситуации, чтобы выиграть Кубок»

Легионер «Металлиста 1925» забил один из голов команды в ворота «Локомотива»

ФК Металлист 1925. Эрмир Рашица

Албанский вингер «Металлиста 1925» Эрмир Рашица прокомментировал свой гол в ворота «Локомотива» в матче четвертьфинала Кубка Украины (3:0) и рассказал о восстановлении после травмы.

– Какие у тебя эмоции после игры?

– В этот момент я очень счастлив, потому что вернулся и забил гол, которым смог помочь команде. Сейчас мы находимся в довольно выгодной ситуации, чтобы выиграть Кубок.

– Ты понимаешь, что этот результат исторический для клуба, ведь это впервые, когда команда «Металлист 1925» вышла в полуфинал?

– Да, я это понимаю. Сейчас я очень счастлив, потому что вернулся после травмы через полтора месяца и смог забить гол. Мы выиграли со счетом 3:0, а вся команда очень рада.

– Несколько слов о твоей травме, ведь ты пропустил несколько игр. Какая сейчас ситуация с ногой?

– Постепенно мне становилось лучше, также мне очень помог медицинский штаб «Металлиста 1925». Я очень благодарен за поддержку, а также за доверие тренера, который дал мне возможность сегодня сыграть. Я забил гол и помог команде.

– Этот гол был для тебя важным эмоционально, ведь для тебя сезон фактически начался только сегодня после травмы?

– Честно говоря, когда я вышел на поле, то поверил в себя и в то, что сегодня смогу забить – так и произошло.

– Сегодня забили три гола. Можешь сказать несколько слов о них? Все три были красивыми. Какой тебе понравился больше всего?

– Хочу сказать, что все три гола были очень красивыми, каждый по-своему. Я не могу выделить один, потому что все они были прекрасными и очень помогли команде.

– Напоследок несколько слов о сопернике. Это команда из Второй лиги, но по игре они выглядели довольно сильным соперником.

– Честно говоря, нельзя недооценивать ни одного соперника, потому что футбол непредсказуем. Мы должны быть серьезными в каждом матче и сосредоточенными на каждом нашем шаге вперед.

Игроки Буковины получили подарок после сенсационной победы над ЛНЗ
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
