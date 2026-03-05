ВИДЕО. Рашица установил разгромный счет в матче Металлист 1925 – Локомотив

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
05 марта 2026, 14:58 | Обновлено 05 марта 2026, 16:12
Харьковская команда забила третий мяч

ФК Металлист 1925. Эрмир Рашица

Албанский полузащитник Эрмир Рашица забил третий гол «Металлиста 1925» в четвертьфинальном поединке Кубка Украины с «Локомтивом».

Встречу принимает стадион «Колос» в Ковалевке.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В компенсированное ко второму тайму время команда Бартуловича усилиями Рашицы установила разгромный счет – 3:0.

Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 видео голов и обзор Локомотив Киев Эрмир Рашица
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
