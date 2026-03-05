Кубок Украины05 марта 2026, 14:58 | Обновлено 05 марта 2026, 16:12
ВИДЕО. Рашица установил разгромный счет в матче Металлист 1925 – Локомотив
Харьковская команда забила третий мяч
05 марта 2026, 14:58 | Обновлено 05 марта 2026, 16:12
Албанский полузащитник Эрмир Рашица забил третий гол «Металлиста 1925» в четвертьфинальном поединке Кубка Украины с «Локомтивом».
Встречу принимает стадион «Колос» в Ковалевке.
В компенсированное ко второму тайму время команда Бартуловича усилиями Рашицы установила разгромный счет – 3:0.
ВИДЕО. Рашица установил разгромный счет в матче Металлист 1925 – Локомотив
