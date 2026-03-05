Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Я очень рад, что в состоянии войны Украина попала в плей-офф»
Чемпионат мира
05 марта 2026, 21:39 | Обновлено 05 марта 2026, 22:38
РЕБРОВ: «Я очень рад, что в состоянии войны Украина попала в плей-офф»

Коуч сборной Украины считает, что команда заслуживает выхода на ЧМ-2026

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своих ожиданиях от возможного выхода команды на чемпионат мира 2026:

«Я очень доволен, что несмотря на состояние войны, наша страна попала в плей-офф квалификации чемпионата мира.

Я знаю, насколько много ребята работали для этого, и очень им благодарен. Последние матчи с Исландией были очень интересными, и я считаю, что мы заслуживаем выхода на чемпионат мира.

Подхожу с рабочим настроем, знаю, что все ребята готовятся, мы поддерживаем постоянный контакт. Вся страна ждет этих игр, поэтому будем работать и делать все возможное. Я уверен, у нас есть хорошие шансы попасть на чемпионат мира».

Сборная Украины в полуфинале плей-офф 26 марта в Валенсии сыграет против Швеции. В случае победы сине-желтые выйдут в финал плей-офф, где соперником станет Польша или Албания.

По теме:
117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой
РЕБРОВ: «У сборной Швеции постоянно были травмированы ключевые игроки»
Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Bahus
Уродец так каже наче гравці збірної сидять в окопах, а перед матчами у них ротація і вони грають в футбол , і в таких умовах вийшли в плей-офф. Шукає собі виправдання знає що не пройдемо.
Ответить
+1
AndiM
чому тут радіти, якщо 70 відсотків гравців грають за кордоном? Вони ту війну в кращому випадку бачать раз на тиждень в інтернеті.
Ответить
+1
