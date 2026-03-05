РЕБРОВ: «Я очень рад, что в состоянии войны Украина попала в плей-офф»
Коуч сборной Украины считает, что команда заслуживает выхода на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своих ожиданиях от возможного выхода команды на чемпионат мира 2026:
«Я очень доволен, что несмотря на состояние войны, наша страна попала в плей-офф квалификации чемпионата мира.
Я знаю, насколько много ребята работали для этого, и очень им благодарен. Последние матчи с Исландией были очень интересными, и я считаю, что мы заслуживаем выхода на чемпионат мира.
Подхожу с рабочим настроем, знаю, что все ребята готовятся, мы поддерживаем постоянный контакт. Вся страна ждет этих игр, поэтому будем работать и делать все возможное. Я уверен, у нас есть хорошие шансы попасть на чемпионат мира».
Сборная Украины в полуфинале плей-офф 26 марта в Валенсии сыграет против Швеции. В случае победы сине-желтые выйдут в финал плей-офф, где соперником станет Польша или Албания.
