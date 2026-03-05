Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «У сборной Швеции постоянно были травмированы ключевые игроки»
Чемпионат мира
05 марта 2026, 21:04 | Обновлено 05 марта 2026, 21:13
122
0

РЕБРОВ: «У сборной Швеции постоянно были травмированы ключевые игроки»

Коуч сборной Украины поделился впечатлениями от игры ближайшего соперника

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры сборной Швеции, с которой сине-желтые 26 марта сыграют полуфинал плей-офф за путевку на чемпионат мира 2026:

«Сборная Швеции? В этом сезоне они играли в Лиге наций и ни одного матча не провели оптимальным составом. Постоянно были травмированы ключевые игроки.

Поэтому, наверное, из-за этого они не показали весь свой потенциал. Посмотрим, кого вызовут сейчас.

Да, у них, как и у нас, сейчас есть свои проблемы. Поэтому будем смотреть, когда получим список – кого они вызвали».

В случае победы над Швецией сине-желтые выйдут в финал плей-офф, где соперником станет Польша или Албания.

По теме:
Источник: Вратарь сборной Украины сомневается в вызове в команду Реброва
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
