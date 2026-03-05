РЕБРОВ: «У сборной Швеции постоянно были травмированы ключевые игроки»
Коуч сборной Украины поделился впечатлениями от игры ближайшего соперника
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от игры сборной Швеции, с которой сине-желтые 26 марта сыграют полуфинал плей-офф за путевку на чемпионат мира 2026:
«Сборная Швеции? В этом сезоне они играли в Лиге наций и ни одного матча не провели оптимальным составом. Постоянно были травмированы ключевые игроки.
Поэтому, наверное, из-за этого они не показали весь свой потенциал. Посмотрим, кого вызовут сейчас.
Да, у них, как и у нас, сейчас есть свои проблемы. Поэтому будем смотреть, когда получим список – кого они вызвали».
В случае победы над Швецией сине-желтые выйдут в финал плей-офф, где соперником станет Польша или Албания.
