Чемпионат мира
04 марта 2026, 11:49 | Обновлено 04 марта 2026, 11:55
ФОТО. Ребров встретился з тренерами молодежной и юношеских сборных

Подведены итоги учебно-тренировочных сборов в 2026 году

04 марта 2026, 11:49 | Обновлено 04 марта 2026, 11:55
УАФ. Сергей Ребров

В столичном Доме футбола главный тренер национальной команды Сергей Ребров провел рабочую встречу с наставниками молодежной и юношеских сборных Украины.

В рамках совещания были подведены итоги учебно-тренировочных сборов юношеских команд в 2026 году, которые состоялись вне международных дат ФИФА. В частности, сборная U-18 провела два товарищеских матча против сверстников из Италии. Команда U-17 (игроков 2009 г.р.) приняла участие в международном турнире в Хорватии, а сборная U-16 (2010 г.р.) выступила на турнире в Турции.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам селекционной работы для юношеских и молодежной сборных, а также унификации подходов к подготовке команд разных возрастных категорий.

В марте 2026 года, кроме национальной сборной Украины, которая проведет матчи плей-офф за выход на чемпионат мира 2026, ответственный период ожидает и молодежную и юношеские сборные, которые также примут участие в важных международных поединках.

