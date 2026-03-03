Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Есть регламент. Надо 5 лет играть в стране для натурализации»
Украина. Премьер лига
03 марта 2026, 14:47 | Обновлено 03 марта 2026, 15:01
Главный тренер сборной Украины ответил на вопрос о привлечении бразильцев

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями относительно возможной натурализации бразильских игроков:

«Мне трудно это комментировать. Если у игрока есть украинский паспорт, тогда я могу рассматривать его как потенциального игрока национальной сборной. Если же кто-то хочет натурализоваться… Я не могу натурализовать игроков, тем более что мой контракт заканчивается через три месяца – я не знаю, где буду.

Я не могу сейчас говорить, что хочу кого-то натурализовать. Считаю, что есть регламент: 5 лет игрок должен выступать в Украине, и тогда у него появляется шанс стать гражданином этой страны и играть за неё.

Пока что, насколько я знаю, у Педринью или у кого-то ещё нет этих 5 лет. Поэтому когда они пройдут, и если будет желание Шахтёра и самого игрока… Считаю, что натурализация – это очень важный шаг для самого игрока. Ты меняешь гражданство – и это не делается просто потому, что этого захотел тренер сборной, национальная сборная или клуб. Очень важно, чтобы инициатива исходила от игрока, а не от национальной сборной».

Сергей Ребров натурализация сборная Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) смена гражданства Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
