Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Шахтер будет готовиться к матчу Лиги конференций с Лехом за границей

После матча с «Александрией» «горняки» отправятся в Турцию

Шахтер будет готовиться к матчу Лиги конференций с Лехом за границей
ФК Шахтер

«Шахтер» планирует готовиться к матчу Лиги конференций с «Лехом» в Турции, сообщает UA-Футбол.

По информации источника, после выездного матча 19-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится 6 марта, «горняки» сразу отправятся за границу.

Планируется, что автобусом «Шахтер» доедет до Кишинева, а оттуда самолетом отправится в Турцию. Именно там «оранжево-черные» будут готовиться к матчу 1/8 финала Лиги конференций с польским «Лехом».

В Польшу, где состоится игра, «Шахтер» планирует приехать в среду, 11 марта.

Первый матч 1/8 финала Лиги конференций с «Лехом» «Шахтер» проведет 12 марта в Познани. В ответном матче «горняки» 19 марта примут своего соперника в Кракове.

Ранее сообщалось, что соперник «Шахтера» сенсационно вылетел из Кубка Польши.

Шахтер Донецк Александрия Лех Познань Лига конференций Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Шахтер
Иван Чирко Источник: UA-Football
