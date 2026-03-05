Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Удаление украинца. Соперник Шахтера сенсационно вылетел из Кубка Польши
Польша
05 марта 2026, 18:49
Удаление украинца. Соперник Шахтера сенсационно вылетел из Кубка Польши

«Лех» Познань потерпел неожиданное поражение в противостоянии с «Гурник» Забже

Удаление украинца. Соперник Шахтера сенсационно вылетел из Кубка Польши
ФК Гурник Забже. Лукаш Садилек

В среду, 4 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубкаа Польши, в котором встретились «Лех» Познань и «Гурник» Забже. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил чешский полузащитник Лукаш Садилек, который переиграл вратаря хозяев на 41-й минуте. «Лех» считался фаворитом противостояния.

«Гурник» с 76-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Максима Хланя – украинский футболист нарушил правила, получил вторую желтую и покинул поле.

Клуб из Познаня получил право пробить 11-метровый, но не сумел воспользоваться возможностью восстановить паритет.

7 марта «Лех» сыграет с «Видзевом» в чемпионате, а 12-го встретится с донецким «Шахтером» в Лиге конференций.

Кубок Польши 2025/26, 1/4 финала. 4 марта

Лех Познань – Гурник Забже – 0:1

Гол: Садилек, 41

Удаление: Хлань, 76 (Гурник)

Нереализованный пенальти: Жоэл Перейра, 78 (Лех)

Видеообзор матча:

Кубок Польши по футболу Лех Познань Гурник Забже Максим Хлань Лига конференций Шахтер Донецк
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
