Удаление украинца. Соперник Шахтера сенсационно вылетел из Кубка Польши
«Лех» Познань потерпел неожиданное поражение в противостоянии с «Гурник» Забже
В среду, 4 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубкаа Польши, в котором встретились «Лех» Познань и «Гурник» Забже. Гости одержали сенсационную победу со счетом 1:0.
Единственный гол в игре забил чешский полузащитник Лукаш Садилек, который переиграл вратаря хозяев на 41-й минуте. «Лех» считался фаворитом противостояния.
«Гурник» с 76-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Максима Хланя – украинский футболист нарушил правила, получил вторую желтую и покинул поле.
Клуб из Познаня получил право пробить 11-метровый, но не сумел воспользоваться возможностью восстановить паритет.
7 марта «Лех» сыграет с «Видзевом» в чемпионате, а 12-го встретится с донецким «Шахтером» в Лиге конференций.
Кубок Польши 2025/26, 1/4 финала. 4 марта
Лех Познань – Гурник Забже – 0:1
Гол: Садилек, 41
Удаление: Хлань, 76 (Гурник)
Нереализованный пенальти: Жоэл Перейра, 78 (Лех)
Видеообзор матча:
