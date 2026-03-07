Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
ПСЖ принял окончательное решение о будущем Забарного в клубе

Клуб настроен сохранить украинца в составе

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный пока не оправдывает ожиданий после дорогого трансфера из «Борнмута», сообщает источник.

Украинский футболист, за которого парижане заплатили около 70 млн евро, иногда допускает ошибки и не всегда демонстрирует стабильную игру, из-за чего вызывает критику со стороны болельщиков. В то же время главный тренер команды Луис Энрике продолжает доверять центрбеку и регулярно предоставляет ему игровое время.

В клубе убеждены, что Забарный сможет прогрессировать и в будущем стать одним из лидеров обороны, а также постепенно заменить капитана команды Маркиньоса.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
