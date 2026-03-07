ПСЖ принял окончательное решение о будущем Забарного в клубе

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный пока не оправдывает ожиданий после дорогого трансфера из «Борнмута», сообщает источник.

Украинский футболист, за которого парижане заплатили около 70 млн евро, иногда допускает ошибки и не всегда демонстрирует стабильную игру, из-за чего вызывает критику со стороны болельщиков. В то же время главный тренер команды Луис Энрике продолжает доверять центрбеку и регулярно предоставляет ему игровое время.

В клубе убеждены, что Забарный сможет прогрессировать и в будущем стать одним из лидеров обороны, а также постепенно заменить капитана команды Маркиньоса.