Футболист сборной Украины и французского «ПСЖ» Илья Забарный купил себе новый элитный автомобиль.

Илью впервые заметили на Bentley Bentayga, стоимость которого оценивается в 300 тысяч долларов.

Пока Забарный выступал за киевское «Динамо», он пользовался автомобилем BMW M5 G30, приобретенным еще в 2021 году – его цена составляла около 100-110 тысяч долларов. Переехав в английский «Борнмут», защитник пересел на спортивный Porsche 911 GT3, стоимость которого стартует от 280 тысяч долларов.

Ранее представитель страны-террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне – агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.

