Снигур с очередной баранкой вышла в четвертьфинал Трнавы, Подрез проиграла
Дарья в двух сетах разгромила Валентину Ризер, Вероника уступила Ханне Вандевинкель
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) уверенно вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Трнаве, Словакия.
Во втором раунде украинка не оставила шансов Валентине Ризер (Швейцария, WTA 307), разгромив ее в двух сетах за 48 минут – 6:0, 6:1.
Снигур за два матча в Трнаве отдала всего один гейм – в первом круге она прошла Вендулу Валдманнову со счетом 6:0, 6:0. В 2026 году у Дарьи девять выигранных сетов под ноль.
Винстрик Снигур теперь составляет девять поединков. В конце февраля она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 125 в Оэйраше, Португалия.
В четвертьфинале словацкого 75-тысячника Дарья поборется с Луцией Гавличковой (Чехия, WTA 240).
Еще одна представительница Украины на кортах Трнавы Вероника Подрез (WTA 203) потерпела поражение в поединке 1/8 финала от первое сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115). Вандевинкель в четвертьфинале встретится с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 154).
ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/8 финала
- Дарья Снигур (Украина) [2] – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:0, 6:1
- Вероника Подрез (Украина) – Ханне Вандевинкель (Бельгия) [1] – 5:7, 4:6
