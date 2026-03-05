Снигур с очередной баранкой вышла в четвертьфинал Трнавы, Подрез проиграла

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) уверенно вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Трнаве, Словакия.

Во втором раунде украинка не оставила шансов Валентине Ризер (Швейцария, WTA 307), разгромив ее в двух сетах за 48 минут – 6:0, 6:1.

Снигур за два матча в Трнаве отдала всего один гейм – в первом круге она прошла Вендулу Валдманнову со счетом 6:0, 6:0. В 2026 году у Дарьи девять выигранных сетов под ноль.

Винстрик Снигур теперь составляет девять поединков. В конце февраля она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В четвертьфинале словацкого 75-тысячника Дарья поборется с Луцией Гавличковой (Чехия, WTA 240).

Еще одна представительница Украины на кортах Трнавы Вероника Подрез (WTA 203) потерпела поражение в поединке 1/8 финала от первое сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115). Вандевинкель в четвертьфинале встретится с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 154).

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/8 финала