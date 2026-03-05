Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур с очередной баранкой вышла в четвертьфинал Трнавы, Подрез проиграла
ITF
05 марта 2026, 16:03 | Обновлено 05 марта 2026, 16:05
6

Дарья в двух сетах разгромила Валентину Ризер, Вероника уступила Ханне Вандевинкель

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 117) уверенно вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Трнаве, Словакия.

Во втором раунде украинка не оставила шансов Валентине Ризер (Швейцария, WTA 307), разгромив ее в двух сетах за 48 минут – 6:0, 6:1.

Снигур за два матча в Трнаве отдала всего один гейм – в первом круге она прошла Вендулу Валдманнову со счетом 6:0, 6:0. В 2026 году у Дарьи девять выигранных сетов под ноль.

Винстрик Снигур теперь составляет девять поединков. В конце февраля она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 125 в Оэйраше, Португалия.

В четвертьфинале словацкого 75-тысячника Дарья поборется с Луцией Гавличковой (Чехия, WTA 240).

Еще одна представительница Украины на кортах Трнавы Вероника Подрез (WTA 203) потерпела поражение в поединке 1/8 финала от первое сеяной Ханне Вандевинкель (Бельгия, WTA 115). Вандевинкель в четвертьфинале встретится с Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 154).

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/8 финала

  • Дарья Снигур (Украина) [2] – Валентина Ризер (Швейцария) – 6:0, 6:1
  • Вероника Подрез (Украина) – Ханне Вандевинкель (Бельгия) [1] – 5:7, 4:6
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
Там було побиття немовлят від Снігур. Тільки в самому кінці почала квапитись, тому й закрила гру тільки з четвертого матчболу.
 Боже, не дай цій кареті знов перетворитися на гарбуз.
Ответить
+2
Falko
Вінстрік: 7 матчів, 14 сетів, 22 гейми поспіль! Остання серія, правда, вже. 
Ответить
0
бумбокс
Молодчинка !
Ответить
0
Mystic_Healer
що WTA 117 робить на турнірі ITF W75?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Степан
Снігур поки не грала,  поки тренування, стартує з 3 раунду. 
Ответить
0
