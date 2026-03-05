Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист, который принадлежит Динамо, будет играть в Бразилии до 2028 года
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 19:29 |
484
0

Футболист, который принадлежит Динамо, будет играть в Бразилии до 2028 года

«Интернасьональ» провел успешные переговоры с 26-летним вингером Витиньо

05 марта 2026, 19:29 |
484
0
Футболист, который принадлежит Динамо, будет играть в Бразилии до 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Бразильский «Интернасьональ» провел успешные переговоры с вингером Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщило издание Revista Colorado.

26-летний футболист играет в чемпионате Бразилии на правах аренды – соглашение с «красными», как и контракт с украинским клубом, истекают после завершения сезона 2025/26.

«Интернасьональ» достиг договоренности о том, что Витиньо будет выступать в красной футболке до 2028 года включительно.

О подписании предварительного контракта будет объявлено в ближайшие дни, а вступит он в силу в начале июля, когда вингер официально получит статус свободного агента.

Переход бразильца в «Интернасьональ» стал возможен из-за российско-украинской войны. «Красные» сумели воспользоваться механизмом, созданным ФИФА.

В составе «Динамо» Витиньо выступал с августа 2021 года – провел 13 матчей за киевский клуб и забил три гола.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо покинул Украину и нашел клуб за границей
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Эпицентр подписал игрока, который уйдя из Динамо 8 месяцев был без клуба
чемпионат Бразилии по футболу Интернасьонал Динамо Киев Витиньо (Динамо) трансферы трансферы УПЛ аренда игрока свободный агент
Николай Тытюк Источник: Revista Colorada
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 05 марта 2026, 07:20 1
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу

Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»

Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»

Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами

Гарет БЭЙЛ: «Зидан как тренер? Если быть честным...»
Футбол | 05.03.2026, 18:56
Гарет БЭЙЛ: «Зидан как тренер? Если быть честным...»
Гарет БЭЙЛ: «Зидан как тренер? Если быть честным...»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Футбол | 05.03.2026, 16:07
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 11
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 9
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 116
Футбол
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
04.03.2026, 07:54
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем