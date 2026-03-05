Футболист, который принадлежит Динамо, будет играть в Бразилии до 2028 года

Бразильский «Интернасьональ» провел успешные переговоры с вингером Витиньо, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». Об этом сообщило издание Revista Colorado.

26-летний футболист играет в чемпионате Бразилии на правах аренды – соглашение с «красными», как и контракт с украинским клубом, истекают после завершения сезона 2025/26.

«Интернасьональ» достиг договоренности о том, что Витиньо будет выступать в красной футболке до 2028 года включительно.

О подписании предварительного контракта будет объявлено в ближайшие дни, а вступит он в силу в начале июля, когда вингер официально получит статус свободного агента.

Переход бразильца в «Интернасьональ» стал возможен из-за российско-украинской войны. «Красные» сумели воспользоваться механизмом, созданным ФИФА.

В составе «Динамо» Витиньо выступал с августа 2021 года – провел 13 матчей за киевский клуб и забил три гола.