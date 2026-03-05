Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове

Пятого марта 68 лет исполнилось легендарному футболисту «Динамо», а ныне селекционеру клуба Владимиру Бессонову. Именинника поздравил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

«Уважаемый Владимир Васильевич! От имени всего коллектива футбольного клуба «Динамо» и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Вы — настоящая легенда и гордость киевского «Динамо», многолетний лидер команды, игрок, который олицетворял характер, самоотверженность и бескомпромиссность на поле. Ваши выступления стали частью золотой эпохи клуба, а вклад в достижение громких побед навсегда вписан в историю «бело-синих». С Вашим именем связаны самые выдающиеся достижения и успехи нашего клуба с конца 70-х до конца 80-х годов.

Болельщики ценили Вас за невероятную работоспособность, жесткую, но честную борьбу, универсализм и способность вести партнеров за собой в самые ответственные моменты.

Ваша преданность футболу и родному клубу — пример для новых поколений динамовцев.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, безграничного счастья, семейного уюта, тепла, мира и радости. Пусть в Вашей жизни всегда будет место для побед, приятных событий и положительных эмоций!», — отметил Суркис.