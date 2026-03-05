Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
Украина. Премьер лига
05 марта 2026, 23:42 |
487
0

Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове

Президент клуба поздравил легенду с днем рождения

05 марта 2026, 23:42 |
487
0
Суркис выступил с официальным заявлением о легенде Динамо Бессонове
ФК Динамо. Владимир Бессонов

Пятого марта 68 лет исполнилось легендарному футболисту «Динамо», а ныне селекционеру клуба Владимиру Бессонову. Именинника поздравил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

«Уважаемый Владимир Васильевич! От имени всего коллектива футбольного клуба «Динамо» и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Вы — настоящая легенда и гордость киевского «Динамо», многолетний лидер команды, игрок, который олицетворял характер, самоотверженность и бескомпромиссность на поле. Ваши выступления стали частью золотой эпохи клуба, а вклад в достижение громких побед навсегда вписан в историю «бело-синих». С Вашим именем связаны самые выдающиеся достижения и успехи нашего клуба с конца 70-х до конца 80-х годов.

Болельщики ценили Вас за невероятную работоспособность, жесткую, но честную борьбу, универсализм и способность вести партнеров за собой в самые ответственные моменты.

Ваша преданность футболу и родному клубу — пример для новых поколений динамовцев.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, безграничного счастья, семейного уюта, тепла, мира и радости. Пусть в Вашей жизни всегда будет место для побед, приятных событий и положительных эмоций!», — отметил Суркис.

По теме:
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 18-го тура УПЛ
117 голов Ярмоленко в УПЛ. Стало известно, сколько забито левой ногой
Динамо под руководством Костюка начало подготовку к матчу с Полесьем
Владимир Бессонов Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства
Футбол | 05 марта 2026, 21:58 0
Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства
Экс-игрок Шахтера и МЮ близок к уходу в клуб, за который болел с детства

Фред ведет переговоры с «Атлетико Минейро»

Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05 марта 2026, 08:36 11
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Известный специалист – о Бубке

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05.03.2026, 07:01
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05.03.2026, 17:33
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Футбол | 05.03.2026, 18:18
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 10
Футбол
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 1
Война
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 19
Футбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 37
Футбол
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 11
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем